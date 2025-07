Prostatakrebs-PSMA-PET-Bildgebungsmittel Illuccix in Österreich zugelassen

Illuccix ist in Österreich nach der Radiomarkierung mit Gallium-68 für den Nachweis von Prostata-spezifischen Membranantigen (PSMA)-positiven Läsionen mittels PET bei Erwachsenen mit Prostatakrebs (PCa) in den folgenden klinischen Situationen indiziert:

MELBOURNE, Australien, 20. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Telix Pharmaceuticals Limited (ASX: TLX, NASDAQ: TLX, „Telix") gibt heute bekannt, dass sein Prostatakrebs-PET [1] -Bildgebungsmittel Illuccix (Kit zur Herstellung einer Gallium-68-Gozetotid-Injektion) vom BASG [2] die Zulassung für den Nachweis und die Lokalisierung von Prostata-spezifischen Membran-Antigen (PSMA)-positiven Läsionen bei Erwachsenen mit Prostatakrebs erhalten hat, eine breite klinische Bezeichnung. Diese Zulassung ermöglicht es Gesundheitsdienstleistern in Österreich, PSMA-PET [3] Bildgebung unter Verwendung eines klinisch validierten Radiopharmakons auf Galliumbasis anzubieten.

Primäres Staging von Patienten mit Hochrisiko-PCA vor einer primären kurativen Therapie.

Verdacht auf rezidivierende PCa bei Patienten mit steigenden Serumwerten des prostataspezifischen Antigens (PSA) nach primärer kurativer Therapie.

Identifizierung von Patienten mit PSMA-positivem progressivem metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakrebs (mCRPC), für die eine PSMA-gerichtete Therapie angezeigt ist.

Die PSMA-PET-Bildgebung stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Behandlung von Prostatakrebs dar und ersetzt weitgehend herkömmliche Bildgebungsverfahren (Knochenszintigraphie, CT[4]-Scan) als Standardverfahren nach der Erstdiagnose und bei biochemischem Rezidiv (BCR). Globale Leitlinien betonen die überlegene Genauigkeit von PSMA-PET für die Stadieneinteilung der Primärerkrankung und die Beurteilung der BCR/biochemischen Persistenz (BCP)[5]. Illuccix PSMA-PET wird dazu beitragen, einen kritischen ungedeckten Bedarf zu decken, indem es den Zugang zu einer zeitnahen und effektiven Diagnose und Patientenauswahl für die Behandlung mit einer PSMA-gerichteten Therapie erleichtert.

Professor Dr. Michael Gabriel, Leiter des Instituts für Nuklearmedizin und Endokrinologie am Kepler-Universitätsklinikum in Linz und Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Nuklearmedizin und Theranostik (OGNT), kommentierte die Zulassung wie folgt: „Die PSMA-PET-Bildgebung hat die Art und Weise, wie wir Prostatakrebs erkennen und überwachen, verändert und bietet uns eine weitaus höhere Genauigkeit als herkömmliche Methoden. In Österreich, wo Prostatakrebs die häufigste Krebserkrankung bei Männern ist, ist der Zugang zu zuverlässigen Bildgebungsverfahren von entscheidender Bedeutung, um fundierte Behandlungsentscheidungen treffen zu können. Ich begrüße die Zulassung von Illuccix als klinisch validierte Option zur Unterstützung einer präzisen Diagnose und zur Sicherstellung, dass Patienten die bestmögliche Versorgung erhalten."