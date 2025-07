3M übertrifft Erwartungen: Erholung mit starkem Umsatzwachstum!

Trotz eines Anstiegs beim bereinigten Gewinn pro Aktie auf 2,16 US-Dollar, der die Analystenschätzungen von 2,01 US-Dollar übertraf, fiel der Nettogewinn auf 723 Millionen US-Dollar, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahreswert von 1,2 Milliarden US-Dollar darstellt. Dieser Rückgang ist auf Einmaleffekte in Höhe von 217 Millionen US-Dollar zurückzuführen, während das Unternehmen im Vorjahr von ähnlichen Effekten profitiert hatte.

Der US-Industriekonzern 3M hat am Freitag positive Quartalszahlen veröffentlicht, die die Markterwartungen übertreffen. Nach einer Phase des Wachstumsrückgangs zeigt das Unternehmen Anzeichen einer Erholung, insbesondere nach der Abspaltung seines Gesundheitsgeschäfts unter dem Namen Solventum und der Fokussierung auf Industrieprodukte. Der bereinigte Konzernumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 2,3 Prozent auf 6,2 Milliarden US-Dollar, was 130 Millionen US-Dollar über den Erwartungen liegt. Besonders stark war das Wachstum im Bereich Sicherheit und Industrie, wo 3M ein Plus von 3,5 Prozent verzeichnete – der größte Zuwachs seit über drei Jahren.

In Anbetracht der robusten Nachfrage hat das Management unter CEO William Brown die Jahresprognose angehoben. Der bereinigte Gewinn pro Aktie wird nun zwischen 7,75 und 8,00 US-Dollar erwartet, was eine Erhöhung gegenüber der vorherigen Schätzung von 7,60 bis 7,90 US-Dollar darstellt. Diese Prognose berücksichtigt auch mögliche Auswirkungen der US-Zollpolitik, die zuvor als potenzielle Belastung von bis zu 40 Cent pro Aktie eingeschätzt wurde. Aktuell rechnet 3M mit Belastungen von etwa 10 Cent.

Die Aktie von 3M reagierte positiv auf die Nachrichten und erreichte vorbörslich ein Plus von über 2 Prozent, was den höchsten Stand seit 3,5 Jahren markiert. In diesem Jahr hat die Aktie bereits fast ein Viertel an Wert gewonnen und outperformt damit den Gesamtmarkt. Trotz dieser positiven Entwicklung sollten Anleger vorsichtig sein, da die Bewertung des Unternehmens mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,7 für 2025 über dem historischen Durchschnitt liegt. Technisch orientierte Investoren könnten weiterhin zugreifen, während fundamental orientierte Anleger auf eine Korrektur warten oder nach günstigeren Alternativen suchen sollten.

Die 3M Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,65 % und einem Kurs von 153,2EUR auf NYSE (19. Juli 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.