SMA Solar: Analysten senken Kursziel – Aktie stürzt um 6% ab!

Trotz der Bemühungen des Unternehmens, Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern, äußert Hesse Bedenken, dass diese Maßnahmen nicht ausreichen, um SMA aus der aktuellen Krise zu führen. Im vierten Quartal 2024 wurde bereits eine Wertberichtigung vorgenommen, und das Unternehmen hat selbst eingeräumt, dass die Gefahr weiterer Abschreibungen gestiegen ist. Aktuell wird die SMA-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10 für 2026 und einem EV/EBITDA von 5 bewertet, was im Vergleich zum Markt nicht als überteuert gilt. Dennoch traut der Analyst der Aktie derzeit keine positive Wende zu.

Die Aktie des deutschen Solarspezialisten SMA Solar hat am Freitag einen deutlichen Rückgang von über 6 Prozent im Handel erlitten, nachdem die Investmentbank Jefferies ihre Einschätzung für das Unternehmen auf "Underperform" herabgestuft und das Kursziel auf 16 Euro gesenkt hat. Analyst Constantin Hesse begründet diese Entscheidung mit einer anhaltend schwachen Nachfrage im Wohn- und Gewerbesektor, die die Geschäftsentwicklung von SMA belastet.

Zusätzlich gibt es Unsicherheiten im Großanlagenmarkt, der zuvor als Wachstumstreiber für SMA galt. Rund die Hälfte der Einnahmen aus diesem Segment stammen aus den USA, wo die Kürzung der Steuergutschriften unter der Trump-Administration das Geschäft belastet hat. In Europa sieht Hesse zwar eine positive Entwicklung, jedoch dämpfen stark schwankende Strompreise und Netzüberlastungen die Marktdynamik. Während Speichertechnologien wie die SMA Altenso als Zukunftspotenzial gelten, sind sie im Vergleich zum Gesamtgeschäft nur eine kleine Nische, die den kurzfristigen Druck auf das Unternehmen nicht abfedern kann.

Die Prognosen für die Jahre 2025 bis 2027 wurden ebenfalls nach unten korrigiert, mit einem erwarteten Rückgang der Gewinnschätzungen um 6 bis 9 Prozent. Hesse erwartet erst ab dem dritten Quartal 2025 eine Besserung, während das Geschäft mit Großanlagen in den kommenden Jahren an Schwung verlieren könnte. Diese düstere Perspektive hat zu einem weiteren Rückgang der SMA-Aktie geführt, die sich nun in einer kritischen Phase befindet, da sie möglicherweise die exponentielle 200-Tage-Linie auf Xetra testen könnte.

Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,20 % und einem Kurs von 20,42EUR auf Tradegate (18. Juli 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.