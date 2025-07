Salzgitter senkt Prognosen: Starker Rückgang der Umsätze und Gewinne!

Der Stahlkonzern Salzgitter hat seine Prognosen für das Gesamtjahr 2025 nach einem enttäuschenden zweiten Quartal gesenkt. In einer überraschenden Mitteilung gab das Unternehmen bekannt, dass auch in der zweiten Jahreshälfte keine spürbare Markterholung zu erwarten sei. Die vorläufigen Ergebnisse des zweiten Quartals lagen unter den Erwartungen der Analysten, was zu einem Rückgang des Aktienkurses um etwa sechs Prozent führte.

Für das laufende Jahr rechnet Salzgitter nun mit einem Umsatz zwischen 9,0 und 9,5 Milliarden Euro, was eine Absenkung der ursprünglichen Prognose von 9,5 bis 10 Milliarden Euro darstellt. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wird voraussichtlich zwischen 300 und 400 Millionen Euro liegen, während die vorherige Schätzung zwischen 350 und 550 Millionen Euro lag. Zudem wird ein Vorsteuerergebnis zwischen minus 100 und 0 Millionen Euro erwartet, im Vergleich zu einer vorherigen Schätzung von plus bis minus 100 Millionen Euro.