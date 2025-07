Iran weist US-Vorwürfe zurück: Huthi-Waffenlieferung als Medienkampagne?

Das US-Regionalkommando Centcom berichtete, dass mehr als 750 Tonnen Munition und militärische Ausrüstung, darunter moderne Marschflugkörper und Raketen, abgefangen wurden. Diese Aktion wurde den Jemenitischen Nationalen Widerstandskräften (NRF) zugeschrieben, die nicht der international anerkannten Regierung unterstehen, jedoch militärische Absprachen mit ihr haben, da sie die Huthi-Rebellen als gemeinsamen Feind betrachten. Die Huthi-Miliz hat seit Beginn des Gaza-Kriegs im Oktober 2023 gezielt Handelsschiffe angegriffen, die sie mit Israel in Verbindung bringt, und verfolgt das Ziel, die islamistische Hamas im Gazastreifen zu unterstützen.

Der Iran hat die Vorwürfe der USA zurückgewiesen, hinter einer abgefangenen Waffenlieferung an die Huthi-Miliz im Jemen zu stecken. Ismail Baghai, der Sprecher des iranischen Außenministeriums, bezeichnete die Berichte als Teil einer gezielten westlichen Medienkampagne gegen Teheran. Der Iran unterstützt die Huthi-Rebellen seit Jahren, sieht sich jedoch lediglich als politischer und moralischer Unterstützer in der regionalen Widerstandsfront gegen Israel.

In einem anderen Kontext hat das Weiße Haus die von Präsident Donald Trump angekündigten Sanktionen gegen Handelspartner Russlands bekräftigt. Regierungssprecherin Karoline Leavitt erklärte, dass Länder, die Öl von Russland beziehen, mit hohen Zöllen und Sanktionen rechnen müssen, falls innerhalb eines 50-tägigen Ultimatums keine Einigung über eine Waffenruhe oder Friedensvereinbarung erzielt wird. Trump drohte mit Zöllen von bis zu 100 Prozent und betonte, dass diese Maßnahmen Russlands Wirtschaft erheblich schädigen würden.

Die Ölpreise haben am Freitag an die Gewinne vom Vortag angeknüpft. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete 69,78 US-Dollar, was einen Anstieg von 26 Cent im Vergleich zum Vortag darstellt. Der Preis für die US-Sorte WTI stieg um 34 Cent auf 67,88 Dollar. Diese Preiserhöhungen kommen nach einem Rückgang zu Wochenbeginn, als Brent-Öl um mehr als zwei Dollar fiel. Ein neues Sanktionspaket der EU gegen Russland, das darauf abzielt, die russischen Einkünfte aus Rohöl-Exporte zu reduzieren, könnte ebenfalls Einfluss auf die Ölpreise haben. Analysten erwarten, dass mögliche US-Sanktionen gegen Russland die Ölversorgung beeinträchtigen könnten, jedoch bleibt abzuwarten, wie stark diese Drohungen tatsächlich umgesetzt werden.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 69,24USD auf Lang & Schwarz (19. Juli 2025, 13:01 Uhr) gehandelt.