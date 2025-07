Novartis hebt Prognose erneut an: Wachstum im Fokus trotz vorsichtiger Anpassung

Novartis hat am Donnerstag seine Jahresprognose zum zehnten Mal in Folge angehoben, jedoch handelt es sich diesmal eher um eine semantische Anpassung als um eine signifikante Erhöhung. Der Pharmakonzern erwartet nun ein Wachstum des operativen Kerngewinns im tiefen Zehnerbereich, was eine Zunahme zwischen 13 und 15 Prozent impliziert. Zuvor hatte das Unternehmen ein Wachstum im tiefen zweistelligen Prozentbereich, also zwischen 10 und gut 12 Prozent, prognostiziert. Der Umsatz soll weiterhin im hohen einstelligen Prozentbereich wachsen, was die bisherigen Ziele bestätigt.

Im zweiten Quartal 2025 verzeichnete Novartis ein starkes Umsatzwachstum von 12 Prozent auf knapp 14,1 Milliarden US-Dollar (rund 12,1 Milliarden Euro). Bei konstanten Wechselkursen betrug der Zuwachs 11 Prozent. Der Konzerngewinn stieg auf 4 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 3,2 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Analysten legen jedoch besonderen Wert auf den bereinigten Kern-Betriebsgewinn, der mit 5,9 Milliarden US-Dollar über den Erwartungen lag.