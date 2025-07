Goldman Sachs erhöht Stimmrechtsanteil an Siltronic AG auf über 5% Am 17. Juli 2025 veröffentlichte die Siltronic AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die auf die Veränderungen in den Stimmrechtsanteilen hinweist. Der Emittent, mit Sitz in München, gab bekannt, dass die Goldman Sachs Group, Inc. am …