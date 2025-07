PepsiCo übertrifft Erwartungen: Umsatzwachstum und starke Dividende!

Trotz eines signifikanten Rückgangs des Nettogewinns aufgrund milliardenschwerer Abschreibungen fiel das bereinigte Ergebnis je Aktie mit 2,12 US-Dollar besser aus als erwartet. PepsiCo plant, die Initiativen zur Verbesserung der Geschäftsentwicklung in Nordamerika zu beschleunigen, was Produktneuerungen und Einsparungen umfasst. Das Unternehmen bekräftigte seine Jahresprognose und erwartet ein organisches Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich sowie ein bereinigtes Ergebnis je Aktie auf Vorjahresniveau.

PepsiCo hat im zweiten Quartal 2023 ein Umsatzwachstum von 1 % im Vergleich zum Vorjahr erzielt, was einem Gesamtumsatz von 22,7 Milliarden US-Dollar entspricht. Das Unternehmen berichtete von einem organischen Wachstum von 2,1 %, das die Erwartungen der Analysten übertraf. Konzernchef Ramon Laguarta hob hervor, dass die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit in Nordamerika verbessert wurden und das internationale Geschäft weiterhin stark performt.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu PepsiCo Inc!

Die Aktie von PepsiCo reagierte positiv auf die Quartalszahlen und stieg vorbörslich um über 2 %. Die Dividende des Unternehmens liegt derzeit bei 3,9 %, was für Investoren attraktiv ist, insbesondere da PepsiCo seit 53 Jahren die Dividende jährlich erhöht. Das Ausschüttungsverhältnis von 67 % zeigt, dass die Dividende nachhaltig ist und Spielraum für zukünftige Erhöhungen lässt.

Obwohl der Absatz in den USA leicht zurückging, verzeichnete PepsiCo international und im Bereich der zuckerfreien Getränke Wachstum. Das Unternehmen sieht Chancen im Außer-Haus-Kanal und plant, sein Snack-Portfolio zu erweitern. Laguarta betonte die Bedeutung von Technologieinvestitionen und Datenanalysen zur Optimierung der Kostenstruktur und zur Integration der Geschäftsbereiche.

Das Management erwartet in der zweiten Jahreshälfte eine signifikante Steigerung der Produktivität, insbesondere durch Werksschließungen, Personalanpassungen und Einsparungen bei der Beschaffung. Die internationale Entwicklung bleibt stark, insbesondere in Lateinamerika, Europa, dem Nahen Osten und Indien, während die Performance in China nach dem Neujahrsfest schwächer ausfiel.

Insgesamt zeigt PepsiCo eine positive Geschäftsentwicklung, die durch strategische Initiativen und internationale Wachstumschancen unterstützt wird. Die Investoren sollten die Entwicklungen weiterhin aufmerksam verfolgen, insbesondere im Hinblick auf die nachhaltige Dividende und die langfristigen Wachstumsprognosen des Unternehmens.

Die PepsiCo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,51 % und einem Kurs von 143,2EUR auf Nasdaq (19. Juli 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.