69 Millionen Euro für Windparks: Deutschland und Türkei stärken Klimaschutz!

Die KfW IPEX-Bank hat eine bedeutende Finanzierung in Höhe von 69 Millionen Euro für zwei Windparkprojekte des Independent Power Producers Eksim Enerji in der Türkei bereitgestellt. Diese Projekte sind Teil der YEKA-3-Windauktionen und befinden sich in den Regionen Karaman und Yozgat. Mit einer Gesamtkapazität von 126 Megawatt werden die Windparks nach ihrer Fertigstellung im Frühjahr 2026 sauberen Strom für etwa 77.000 Haushalte liefern und jährlich rund 257.000 Tonnen CO2-Emissionen einsparen. Die Windturbinen werden von dem deutschen Hersteller Nordex geliefert und installiert, was die enge Zusammenarbeit zwischen der KfW IPEX-Bank und der deutschen Industrie unterstreicht.

Die Finanzierung ist durch die deutsche Exportkreditversicherung Euler Hermes abgesichert, was die Risiken für die Bank minimiert und gleichzeitig die Exportmöglichkeiten für deutsche Unternehmen fördert. Dr. Velibor Marjanovic, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank, äußerte sich positiv über die Zusammenarbeit mit Eksim Enerji und betonte das Engagement der Bank, die Energiewende in Europa voranzutreiben. Diese Finanzierung folgt auf eine frühere Beteiligung an der Finanzierung von Windparks im Rahmen der YEKA-2-Auktion im Oktober 2024, was die kontinuierliche Unterstützung der KfW IPEX-Bank für erneuerbare Energien in der Türkei verdeutlicht.