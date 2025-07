GSK-Aktien stürzen ab: FDA-Votum bringt Blutkrebsmedikament in Gefahr! Die Aktien von GSK (GlaxoSmithKline) haben am Freitag im Vormittagshandel einen deutlichen Rückgang von 6,2 Prozent auf 1.325 Pence verzeichnet. Dieser Rückgang bringt die Aktie in die Nähe des bisherigen Jahrestiefs von über 1.250 Pence, das im …