Euro-Kurs steigt: Zinssenkung und Handelskonflikt im Fokus!

Die US-Zollpolitik bleibt ein zentrales Thema am Devisenmarkt. Die US-Regierung hat angedroht, ab dem 1. August höhere Zölle einzuführen, falls kein Handelsabkommen mit der EU erzielt wird. Devisenexperte Volkmar Baur von der Commerzbank warnte, dass der Markt zu optimistisch sei, was die Wahrscheinlichkeit eines Rückzugs von Präsident Trump angehe.

Am Freitag stieg der Kurs des Euro auf 1,1624 US-Dollar, nachdem er am Vorabend unter 1,16 Dollar lag. Diese Entwicklung wurde durch die Äußerungen von Christopher Waller, einem Direktor der US-Notenbank Fed, beeinflusst, der eine Zinssenkung um 25 Basispunkte bei der nächsten Sitzung Ende Juli befürwortete. Waller argumentierte, dass die Inflation nahe dem Zielwert liege und die Aufwärtsrisiken begrenzt seien. Dies steht im Kontrast zu anderen US-Notenbankern, die eine Beibehaltung des Leitzinses favorisieren, einschließlich Notenbankchef Jerome Powell, der eine abwartende Haltung einnimmt, um die Auswirkungen der US-Zollpolitik auf die Preisentwicklung zu beobachten.

Im Gegensatz dazu geriet der japanische Yen unter Druck, da die Inflation in Japan im Juni stärker als erwartet zurückging. Die Verbraucherpreise stiegen um 3,3 Prozent im Jahresvergleich, nach einem Anstieg von 3,7 Prozent im Vormonat. Vor den bevorstehenden Oberhauswahlen in Japan herrschte zudem Zurückhaltung an den Märkten.

Am Donnerstag fiel der Euro zunächst, nachdem Spekulationen über eine mögliche Entlassung von Fed-Chef Powell den Dollar belastet hatten. Nachdem Trump diese Berichte dementierte, erholte sich der Dollar, was den Euro unter Druck setzte. John Williams, Präsident der New Yorker Zentralbank, betonte die Unabhängigkeit der Fed und die Notwendigkeit einer restriktiven Geldpolitik angesichts der Zollpolitik.

Die Marktteilnehmer richten nun ihr Augenmerk auf bevorstehende Konjunkturdaten, die die wirtschaftliche Lage in den USA und der Eurozone beleuchten werden. Die Commerzbank hat ihre Prognose für den Eurokurs angehoben, da sie erwartet, dass die Fed unter dem politischen Druck steht, die Zinsen stärker zu senken als bisher angenommen. Dies könnte die Inflationserwartungen anheizen und den Dollar weiter belasten.

Insgesamt bleibt die Marktlage angespannt, während die Anleger auf weitere Entwicklungen in der Geldpolitik und den Handelsbeziehungen zwischen den USA und der EU achten.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 1,164USD auf Forex (18. Juli 2025, 23:30 Uhr) gehandelt.