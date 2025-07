Vestas-Aktien im Aufwind: Analysten sehen starken Boom für Windkraft!

Die positive Analystenbewertung hat bereits zu einem Anstieg der Vestas-Aktien geführt, die bis Freitagmittag um 12,5 Prozent auf 117,85 dänische Kronen zulegten. Damit waren die Vestas-Aktien die stärksten im OMX Copenhagen 25, während der dänische Leitindex um über ein Prozent stieg. Die Aktie näherte sich einem wichtigen charttechnischen Widerstand bei 118 Kronen, der in den letzten Monaten als entscheidend angesehen wurde. Dieses Niveau war zuvor von einem Kursrutsch im November 2024 betroffen, als Vestas enttäuschende Geschäftszahlen präsentierte und den Ausblick senkte.

Die kanadische Bank RBC hat die Aktien von Vestas, einem führenden Hersteller von Windkraftanlagen, nach einem bedeutenden Auftrag über 527 Megawatt aus den USA mit einem Kursziel von 128 dänischen Kronen auf "Outperform" eingestuft. Analyst Colin Moody betont, dass dieser Auftrag, der auch einen Servicevertrag umfasst, einen Wendepunkt darstellt, da in den USA zuvor kaum Aufträge für Vestas generiert wurden. Moody sieht in diesem Auftrag den Beginn eines potenziellen "starken Booms", da Windkraftentwickler unter Druck stehen, innerhalb des nächsten Jahres Steuer- und Kreditvorteile zu sichern.

Zusätzlich äußerte sich die US-Bank JPMorgan optimistisch zu Vestas und hob das Kursziel von 126 auf 161 dänische Kronen an, während die Einstufung von "Neutral" auf "Overweight" geändert wurde. Analyst Akash Gupta hebt hervor, dass die Aktien von Vestas in den letzten 18 Monaten hinter dem europäischen Industriegütersektor zurückgeblieben sind, was auf sinkende Ergebnisprognosen und eine schrumpfende Bewertung zurückzuführen sei. Gupta ist jedoch der Meinung, dass diese Phase nun weitgehend abgeschlossen ist.

Er verweist auf den aktuellen Ausblick von Bloomberg New Energy Finance, der ein jährliches zweistelliges Wachstum von Windkraftinstallationen bis 2030 außerhalb Chinas prognostiziert. Im besten Fall könnte Vestas sogar ein Kursniveau von 300 Kronen erreichen. Diese optimistischen Einschätzungen und die jüngsten Aufträge könnten Vestas in eine starke Position bringen, um von der wachsenden Nachfrage nach erneuerbaren Energien zu profitieren.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,27 % und einem Kurs von 16,00EUR auf Tradegate (18. Juli 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.