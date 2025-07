Trump kündigt Coca-Cola mit Zuckerrohr an – Revolution oder Risiko?

In den USA werden Coca-Cola-Getränke seit den 1980er Jahren überwiegend mit hochfructosehaltigem Maissirup gesüßt, da dieser kostengünstiger, süßer und länger haltbar ist als andere Zuckerarten. Diese Praxis steht jedoch in der Kritik, insbesondere von Trumps Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr., der den Maissirup als ungesund bezeichnet. Trump, der selbst häufig zuckerfreie Diet Coke konsumiert, vertritt die Meinung, dass Coca-Cola mit Zuckerrohr "einfach besser" sei.

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, dass Coca-Cola in den USA künftig auch mit Zuckerrohr anstelle von Maissirup hergestellt werden soll. Diese Information teilte Trump über die Plattform Truth Social mit, nachdem er Gespräche mit Vertretern des Unternehmens geführt hatte. Es bleibt jedoch unklar, ob Zuckerrohr den Maissirup vollständig ersetzen wird oder ob beide Süßungsmittel parallel auf dem Markt existieren werden. Coca-Cola selbst äußerte sich zurückhaltend und betonte, man schätze Trumps Enthusiasmus für die Marke. Das Unternehmen kündigte an, bald weitere Details zu neuen innovativen Produkten bekanntzugeben.

Die Ankündigung Trumps hatte unmittelbare Auswirkungen auf den Aktienmarkt. Die Aktie der Archer-Daniels-Midland Company, eines großen Produzenten von Maissirup, fiel im nachbörslichen Handel um etwa sechs Prozent. Ein Branchenverband der maisverarbeitenden Industrie äußerte sich kritisch zu Trumps Plänen. Verbandschef John Bode argumentierte, dass der Austausch von Maissirup durch Zuckerrohr keinen ernährungsphysiologischen Vorteil biete und gleichzeitig Tausende von Arbeitsplätzen gefährden könnte. Zudem befürchtet er, dass die Umstellung die Einkünfte der Agrarbetriebe drücken und die Importe von ausländischem Zucker erhöhen würde.

Die Diskussion um die Süßungsmittel in Coca-Cola spiegelt breitere Trends in der Lebensmittelindustrie wider, in denen Verbraucher zunehmend nach gesünderen Alternativen suchen. Die Möglichkeit, Zuckerrohr als Süßungsmittel zu verwenden, könnte nicht nur die Produktpalette von Coca-Cola diversifizieren, sondern auch die Marktbedingungen für Zucker und Maissirup in den USA nachhaltig beeinflussen. Die kommenden Monate werden zeigen, wie Coca-Cola auf diese Ankündigung reagiert und welche konkreten Änderungen in der Produktlinie zu erwarten sind.

Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 69,85EUR auf NYSE (19. Juli 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.