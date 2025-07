Vortex Energy: Fortschritte bei Wasserstoffspeicherung im Robinsons River Projekt

Vortex Energy Corp. hat kürzlich über den Fortschritt seiner Forschungs- und Explorationsaktivitäten im Rahmen des Salzprojekts Robinsons River informiert, das in Zusammenarbeit mit der University of Alberta durchgeführt wird. Ziel dieser Initiativen ist die Bewertung der Eignung des Salzkomplexes für die unterirdische Speicherung von Wasserstoff, einem zunehmend wichtigen Energieträger in der globalen Energiewende.

Die Ergebnisse der ersten Kernbohrung, VTX-23-W-1, wurden auf der GeoConvention in Calgary präsentiert. Dabei wurden bedeutende mineralogische und petrologische Eigenschaften des Salzkomplexes analysiert. Zu den Schlüsselergebnissen zählen die Identifizierung spezifischer lithologischer Einheiten sowie die Bewertung der Reinheit und Dichtungseigenschaften des Halits, die für die Wasserstoffspeicherung entscheidend sind. Aktuell führen Forscher der University of Alberta weitere Laboruntersuchungen an Proben aus der zweiten Bohrung, VTX-23-W-2, durch. Diese Tests umfassen unter anderem Röntgenbeugungsanalysen zur Bestimmung der mineralogischen Variabilität und geomechanische Untersuchungen zur Stabilität der Bohrungen unter simulierten Stressbedingungen.