ABB begeistert mit Rekordaufträgen und starkem Gewinn im Q2 2025!

Der Schweizer Industriekonzern ABB hat im zweiten Quartal 2025 beeindruckende Ergebnisse erzielt, die sowohl den Auftragseingang als auch die operative Gewinnmarge betreffen. Der Auftragseingang stieg um 16 Prozent auf 9,79 Milliarden US-Dollar, was die positive Geschäftsentwicklung unterstreicht. Im Vergleich dazu wuchs der Umsatz moderater um 8 Prozent auf 8,90 Milliarden US-Dollar, wobei auf vergleichbarer Basis ein Anstieg von 6 Prozent verzeichnet wurde. Diese Entwicklung zeigt, dass ABB in der Lage ist, neue Aufträge erfolgreich zu akquirieren, während der Umsatz ebenfalls steigt, jedoch nicht im gleichen Maße.

Konzernchef Morten Wierod äußerte sich optimistisch hinsichtlich der Auswirkungen der US-Zölle, da die lokale Produktion des Unternehmens kaum direkte negative Effekte erwarten lässt. Allerdings könnte eine mögliche Abkühlung der globalen Konjunktur negative Folgen für ABB haben. Wierod stellte fest, dass die Unsicherheit vor allem im Automobilsektor spürbar ist, während in den anderen Kundensegmenten in den USA eine hohe Nachfrage in den Bereichen Elektrifizierung und Automation besteht.

Besonders hervorzuheben ist das Wachstum in der Region Americas, wo der Auftragseingang um 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr anstieg. In den USA verzeichnete ABB sogar einen Anstieg von 37 Prozent. Wierod betonte das zweistellige Wachstum im Geschäftsfeld Rechenzentren, das voraussichtlich auch in den kommenden Jahren anhalten wird.

Insgesamt hat ABB im zweiten Quartal nicht nur einen Rekordauftragseingang erzielt, sondern auch den höchsten Umsatz in einem Quartal, was sich positiv auf die Gewinnmarge auswirkt. Wierod kündigte an, dass der Investorentag im November in den USA eine Gelegenheit bieten wird, über die Margenambitionen des Unternehmens zu sprechen.

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 55,86EUR auf Lang & Schwarz (19. Juli 2025, 13:00 Uhr) gehandelt.