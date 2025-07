Easyjet in der Krise: Fluglotsenstreik und späte Buchungen belasten Aktie! Der britische Billigflieger Easyjet zeigt sich angesichts eines kürzlichen Fluglotsenstreiks in Frankreich vorsichtiger in Bezug auf die bevorstehende Sommersaison. Unternehmenschef Kenton Jarvis berichtete, dass der Anteil der verkauften Tickets …