Renditen steigen: Unsicherheit um US-Notenbank und Trump-Zollpolitik

Am Donnerstag gaben die Kurse deutscher Staatsanleihen nach, was sich in einem Rückgang des Euro-Bund-Futures um 0,27 Prozent auf 129,43 Punkte niederschlug. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,70 Prozent. Diese Entwicklung wurde stark von den Turbulenzen rund um die mögliche Entlassung von US-Notenbankchef Jerome Powell beeinflusst. Obwohl US-Präsident Trump nach Gesprächen mit republikanischen Senatoren von der Idee einer Entlassung Abstand nahm, bleibt das Thema weiterhin brisant. Experten der Dekabank betonen, dass die Unabhängigkeit der Notenbank von zentraler Bedeutung ist. In diesem Kontext profitierten die Renditen von dreißigjährigen US-Staatsanleihen von der Unsicherheit.

Am Nachmittag wurden in den USA positive Konjunkturdaten veröffentlicht, die die Stärke der US-Wirtschaft untermauerten. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Juni deutlich stärker als erwartet, was die Sorgen um die Konjunktur dämpfte. Analyst Ulrich Wortberg von der Helaba kommentierte, dass die US-Notenbank nicht unter Druck stehe, die Leitzinsen schnell zu senken, was die Fantasie über Zinssenkungen dämpfen dürfte.