Stimmrechtsanteile der flatexDEGIRO AG: Dynamik zwischen Erwerb und Rückgabe

Die Mitteilung bezieht sich auf den Erwerb und die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten sowie auf Änderungen in der Gesamtzahl der Stimmrechte. Der Hauptgrund für die Mitteilung ist der Erwerb von Aktiensicherheiten, der zu einer Erhöhung des Stimmrechtsanteils auf 5,84 % führte. Dies stellt einen Anstieg im Vergleich zur letzten Mitteilung dar, in der der Stimmrechtsanteil bei 4,54 % lag. Die Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG beträgt 110.134.548.

Am 17. Juli 2025 veröffentlichte die flatexDEGIRO AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die auf die europaweite Verbreitung abzielt. Diese Mitteilung, die durch EQS News übermittelt wurde, gibt Auskunft über Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens. Der Emittent hat seinen Sitz in Frankfurt am Main und ist unter dem Legal Entity Identifier (LEI) 529900IRBZTADXJB6757 registriert.

Die DWS Investment GmbH, mit Sitz ebenfalls in Frankfurt am Main, ist der Mitteilungspflichtige. Am 11. Juli 2025 überschritt DWS die Schwelle von 3 % der Stimmrechte. In der Mitteilung wird zudem darauf hingewiesen, dass DWS keine anderen Unternehmen beherrscht oder von anderen Unternehmen beherrscht wird, die Stimmrechte an flatexDEGIRO halten.

Am 18. Juli 2025 wurde eine weitere Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht, die ebenfalls auf die europäische Verbreitung abzielt. In dieser Mitteilung wird ein Rückgang des Stimmrechtsanteils auf 4,91 % festgestellt, was auf die Rückgabe von Aktiensicherheiten zurückzuführen ist. Diese Rückgabe fand am 14. Juli 2025 statt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte bleibt unverändert bei 110.134.548.

Die DWS Investment GmbH meldete in dieser Mitteilung, dass sie ebenfalls keine Stimmrechte oder Instrumente hält, die über die angegebenen Anteile hinausgehen. Die ISIN der betreffenden Aktien lautet DE000FTG1111. Der Anteil der direkt gehaltenen Stimmrechte beträgt 0, während 5.413.028 Stimmrechte zugerechnet werden, was 4,91 % entspricht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die flatexDEGIRO AG durch die beiden Stimmrechtsmitteilungen eine dynamische Entwicklung in der Struktur ihrer Stimmrechtsanteile zeigt, die sowohl durch Erwerb als auch durch Rückgabe von Aktiensicherheiten beeinflusst wird.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,57 % und einem Kurs von 27,18EUR auf Tradegate (18. Juli 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.