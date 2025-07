Cherry SE: Umsatzrückgang trotz strategischer Neuausrichtung – Ein Blick auf Q2 2025

Die Cherry SE hat am 18. Juli 2025 vorläufige Ergebnisse für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht, die stark von der Umsetzung ihrer strategischen Neuausrichtung geprägt sind. Der Konzernumsatz belief sich im zweiten Quartal auf etwa 20,7 Millionen Euro und im ersten Halbjahr auf rund 46,0 Millionen Euro. Diese Zahlen liegen deutlich unter den Vergleichswerten des Vorjahres, als der Umsatz im zweiten Quartal noch 31,3 Millionen Euro und im ersten Halbjahr 61,6 Millionen Euro betrug. Die bereinigte EBITDA-Marge fiel im zweiten Quartal auf -1,3 % und im ersten Halbjahr auf -5,0 %, was ebenfalls einen Rückgang im Vergleich zu den Vorjahreswerten darstellt.

Die rückläufigen Zahlen sind das Ergebnis einer bewussten Drosselung des Reinverkaufs im Bereich Peripherals Europe, um die Vertriebskanäle zu sanieren. Zudem leidet das Unternehmen unter einer anhaltend schwachen Nachfrage im Segment Components und einer unzureichenden Performance in Nordamerika. CEO Oliver Kaltner betont, dass die Maßnahmen schmerzhaft, aber notwendig sind, um langfristig profitabel zu werden. Die Strategie zielt darauf ab, kurzfristige Volumina zugunsten stabiler Margen zu opfern. Positiv hervorzuheben ist der um 72 % gestiegene Durchverkauf an Endkunden im Jahresvergleich, was auf eine hohe Nachfrage nach Cherry-Produkten hinweist.