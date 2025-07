WhatsApp vor dem Aus in Russland? Kreml plant strenge Internetkontrollen! In Russland steht der Messengerdienst WhatsApp, der zum Meta-Konzern gehört, möglicherweise vor dem Aus. Anton Gorelkin, stellvertretender Vorsitzender des Duma-Ausschusses für Informationspolitik, hat in einem Telegram-Beitrag angedeutet, dass …