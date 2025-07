Schweizer Electronic AG: Optimierungsprogramm zeigt Fortschritte – Kursziel 4,00 EUR

Die Montega AG hat am 17. Juli 2025 ein Update zur Schweizer Electronic AG veröffentlicht, in dem die aktuelle Unternehmenssituation und die Fortschritte des Optimierungsprogramms beleuchtet werden. Die Einstufung für die Schweizer Electronic AG bleibt auf „Halten“ mit einem Kursziel von 4,00 EUR für die nächsten 12 Monate.

Im Rahmen eines Besuchs am Hauptsitz in Schramberg wurden die Fortschritte des Unternehmens besprochen. Der CFO berichtete, dass die Maßnahmen zur Kostensenkung in der Endphase sind und eine Reduzierung der Personalkosten um etwa 30 % im Vergleich zu 2023 erwartet wird. Kurzarbeit wird bis Ende des Jahres fortgesetzt, um der anhaltenden Nachfrageschwäche im Bereich der Leiterplattenproduktion für Industrie- und Automotive-Kunden entgegenzuwirken. Der Vorstand sieht jedoch die Voraussetzungen gegeben, um die Eigenproduktion bis 2026 bei einem Umsatz von rund 60 Millionen EUR wieder über die Gewinnschwelle zu heben.