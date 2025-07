Leasingboom bei grenke AG: Anstieg trotz sinkendem Konzernergebnis!

Am 18. Juli 2025 veröffentlichte die GBC AG ein Update zum GBC Mittelstandsanleihen Index (GBC MAX), das sich auf die Performance und Entwicklungen im Bereich der Mittelstandsanleihen konzentriert. Im Fokus steht die grenke AG, ein führender Anbieter von Leasinglösungen mit Sitz in Baden-Baden, der sich auf kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) sowie Selbständige spezialisiert hat. Die grenke AG verzeichnete im Geschäftsjahr 2024 ein Leasingneugeschäft von 3,06 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 18,6 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Besonders stark wuchs das Geschäft in Süd-, Nord- und Osteuropa.

Trotz des Umsatzwachstums sank das Konzernergebnis auf 70,2 Millionen Euro, was auf gestiegene Personal- und Schadensabwicklungskosten zurückzuführen ist. Im ersten Quartal 2025 setzte sich der positive Trend fort, mit einem Anstieg des Leasingneugeschäfts um 10,6 % auf 740,6 Millionen Euro. Das Konzernergebnis fiel jedoch auf 10,2 Millionen Euro, was fast 50 % unter dem Vorjahreswert liegt. Das Management erwartet für das laufende Jahr ein Leasingneugeschäft zwischen 3,2 und 3,4 Milliarden Euro sowie ein Konzernergebnis zwischen 71 und 81 Millionen Euro.