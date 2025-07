Endet die Konsolidierung bei Gold mit einem Knall? Goldpreis vor der Eskalation

Nur die Ruhe! Bei Gold ist alles im grünen Bereich

Die lang anhaltende Konsolidierung mag dem einen oder anderen bereits die Schweißtropfen auf die Stirn treiben, doch auf mittlere und lange Sicht ist die Konsolidierung zu begrüßen. An dieser Stelle sei noch einmal darauf verwiesen, dass der Goldpreis zum Jahreswechsel 2023 auf 2024 nur knapp oberhalb von 2.000 US-Dollar notierte. Im April dieses Jahres kratzte der Goldpreis an der Marke von 3.500 US-Dollar. Dass eine derart beeindruckende Rallye nach einer Konsolidierung verlangt, liegt auf der Hand. Und auch der Umstand, dass sie so lange andauert, sollte vor dem Hintergrund der zurückliegenden Rallye nicht überraschen. Wie bereits in der letzten Gold-Kommentierung an dieser Stelle thematisiert, ist eine Bewegung des Goldpreises auf 4.000 US-Dollar das zu präferierende Szenario.

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.