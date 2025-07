Silber: Rücksetzer vom 14-Jahreshoch – Trader bleiben bullish

Der Silber-Future an der CME hat in der vergangenen Handelswoche leicht nachgegeben und mit einem Wochenschlusskurs von 38,325 USD je Unze ein Minus von 0,23 % verzeichnet. Besonders auffällig ist dabei der Kursverlauf im Wochenverlauf: Noch am 23. Juli markierte Silber ein neues Mehrjahreshoch bei 39,91 USD – das höchste Niveau seit über 14 Jahren. Doch dieses Zwischenhoch konnte nicht gehalten werden, und im weiteren Verlauf setzte ein deutlicher Rückgang ein, der Silber bis zum Freitag in die Nähe des Wochentiefs drückte.

Auslöser für die Kurskorrektur war vor allem die verbesserte Risikostimmung an den Märkten. Fortschritte in mehreren Handelsgesprächen – etwa zwischen den USA und der EU sowie zwischen den USA und China – verringerten kurzfristig die Nachfrage nach klassischen Sicherheitsanlagen wie Silber. Vor allem die Aussicht auf eine Verlängerung des Zollwaffenstillstands mit China bis nach dem 12. August sowie reduzierte Strafzölle gegenüber Japan und Europa wirkten marktberuhigend. Parallel dazu rechnet der Markt bei der bevorstehenden Fed-Sitzung mit einer Zinspause – was ebenfalls zur Stabilisierung der Risikobereitschaft beiträgt.

Trotz des Rückgangs bleibt das spekulative Interesse am Silbermarkt robust. Das Managed Money hält weiterhin Long-Positionen in Höhe von über 60.000 Kontrakten – ein leichter Anstieg gegenüber der Vorwoche und ein klares Signal für anhaltend positive Marktstimmung unter den großen Spekulanten. Die Positionierung spricht dafür, dass viele Marktteilnehmer Silber weiterhin als strategisch attraktives Investment betrachten – auch wenn kurzfristige Korrekturen nicht auszuschließen sind.

Ein Blick auf die Saisonalität mahnt dennoch zur Vorsicht: Historisch gesehen neigt Silber im Zeitraum bis Mitte August zu eher schwächeren Kursverläufen. In Verbindung mit der jüngsten Rally und der zunehmenden technischen Überhitzung könnte dies kurzfristig weiteren Konsolidierungsdruck bedeuten, bevor sich wieder ein stabiler Aufwärtstrend etabliert.

FAZIT

Silber hat nach einem fulminanten Zwischenhoch in der Vorwoche wieder etwas an Boden verloren – getrieben durch verbesserte Marktstimmung und abnehmende geopolitische Spannungen. Die spekulative Positionierung bleibt jedoch klar bullisch, was mittelfristig für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung spricht. Kurzfristig ist jedoch mit weiteren Rücksetzern zu rechnen – insbesondere vor dem Hintergrund der saisonalen Schwächephase im August.