EUR/USD – Jetzt wird es spannend: Nervöser Markt, bullisches Sentiment

Der EUR/USD schloss die vergangene Woche mit einem leichten Minus von –0,33 % bei 1,16265. Doch hinter diesem unauffälligen Schlusskurs verbarg sich eine der volatilsten Handelswochen der vergangenen Monate – geprägt von politischen Turbulenzen, sensiblen Zinsfantasien und einem zunehmend dominanten makroökonomischen Narrativ.Besonders auffällig war die Marktreaktion zur Wochenmitte: Nach einem Medienbericht, wonach US-Präsident Donald Trump die Entlassung von Fed-Chef Jerome Powell in Erwägung ziehe, kam es zu einem explosiven Short-Squeeze. Binnen Minuten sprang der Euro von 1,15629 auf 1,17197 – ein eindrückliches Beispiel für die derzeit hypersensitive Stimmung an den Devisenmärkten. Die Meldung wurde zwar später dementiert, doch sie offenbarte die tiefsitzende Nervosität im Markt.

Noch wichtiger ist jedoch die geldpolitische Großwetterlage: Während die Europäische Zentralbank in der laufenden Zinssenkungsrunde bereits acht Schritte vollzogen hat, spricht derzeit vieles dafür, dass am Donnerstag keine weitere Lockerung mehr kommt – der Zinssenkungszyklus in Europa dürfte sich dem Ende nähern. Ganz anders das Bild in den USA: Dort mehren sich die Signale für baldige geldpolitische Lockerungen. Fed-Gouverneur Christopher Waller zeigte sich zuletzt offen für eine erste Zinssenkung bereits im Juli – vorausgesetzt, die Inflationsdaten bleiben stabil. Donald Trump ging in einer Rede sogar noch weiter: Er fordert Zinssenkungen um satte 300 Basispunkte – ein politisch motivierter Vorschlag, der in einem regulären Umfeld als unrealistisch abgetan wird, aber durchaus Marktwirkung entfalten kann.

Der Positionsaufbau am Terminmarkt spiegelt diese Entwicklung klar wider: Das Managed Money hält mittlerweile über 128.000 Netto-Long-Kontrakte – ein Mehrjahreshoch. Das institutionelle Kapital positioniert sich eindeutig auf der Long-Seite im EUR/USD, gestützt durch eine zunehmende Erwartung geldpolitischer Divergenz.

FAZIT

Der EUR/USD bleibt aus strategischer Sicht ein klarer Long-Kandidat. Während in Europa das Ende des Zinssenkungszyklus erreicht scheint, steht die US-Notenbank vor einer potenziellen Lockerung. Diese Divergenz dürfte dem Euro mittelfristig weiteren Auftrieb verleihen. Unser Kursziel für den EUR/USD bis Jahresende liegt bei 1,20 + – mit Chancen auf eine Ausweitung bis 1,25, sollten die USA tatsächlich in einen aggressiveren Zinssenkungsmodus übergehen. Kurzfristige Rücksetzer bleiben möglich – doch die Grundtendenz bleibt eindeutig bullish.