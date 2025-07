Carsten Stork Baumwolle vor dem Ausbruch? Spekulanten ziehen sich zurück Der Dezember-25-Kontrakt im Cotton Future, gehandelt an der ICE US, beendete die vergangene Woche mit einem Plus von +1,96 % bei 68,76 US-Cent je Pfund. Besonders erfreulich: Am Freitag wurde zeitweise sogar über der Marke von 69 Cent gehandelt – ein weiterer Schritt in Richtung unseres strategisch wichtigen Widerstandsbereichs um 70 Cent. Wie es weiter geht analysiert Rohstoff-Profi Carsten Stork