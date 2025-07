Carsten Stork Trendwende voraus? Bei Zucker tut sich was... Der Zuckerfuture an der ICE US hat in der vergangenen Woche um +1,21 % zugelegt und bei 16,79 US-Cent je Pfund geschlossen. Zeitweise wurde am Freitag sogar die psychologisch wichtige Marke von 17 Cent überschritten – ein technisches Lebenszeichen nach dem langen Abwärtstrend der vergangenen Monate.