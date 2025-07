Carsten Stork CO2 Zertifikate: Ruhe vor dem Sturm? Der Markt für europäische CO₂-Zertifikate hat in der vergangenen Woche kaum Bewegung gezeigt. Mit einem minimalen Wochenverlust von –0,11 % schloss der Kontrakt bei 73,3802 EUR pro Tonne CO₂. Damit setzt sich die aktuell bemerkenswerte Stabilitätsphase am Emissionsmarkt fort – eine Bewegungspause, wie sie in diesem Marktsegment selten über mehrere Tage anhält.