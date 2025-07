DAX – Schüttelt sich und rüttelt sich





Wenn man Interviews in den einschlägigen Medien der vergangenen Woche zuhört, möchte man meinen, dass der sich der DAX in einem Abwärtstrend oder zumindest kurz vor einem solchen befindet. Dabei notiert der deutsche Leitindex noch immer im Bereich des Rekordhochs. Die Indikatoren verlaufen im neutralen Bereich und geben derzeit keine Hinweise. Allerdings bildet der MACD-Indikator gerade eine Divergenz aus. Eine solche Divergenz ist meist ein Anzeichen dafür, dass ich in der Struktur des Marktes etwas verändert. Der übergeordnete Aufwärtstrend ist weiterhin intakt. Eine Korrektur würde für den weiteren Verlauf hilfreich sein. Somit sollte in den kommenden Wochen mit einer Bewegung an die Unterstützungszone gerechnet werden. Solange das Tief vom Juni nicht unterschritten wird, ist der Trend, auch nach der Dow-Theorie, weiterhin intakt.

Dow Jones – Neuer Anlaufversuch

Der Dow Jones unternimmt gerade einen neuen Versuch, die bisherigen Rekordstände zu knacken. Ein kleiner Hammer hatte die sehr kurze Abwärtsbewegung im Laufe der Woche beendet. Zum Wochenschluss konnte das am Donnerstag erreichte Niveau nicht mehr gehalten werden. Trotzdem notiert der US-Index knapp unter dem Widerstand und dürfte diesen in der kommenden Woche erneut angreifen. Ein Ausbruch auf ein neues Rekordhoch ist somit kurzfristig möglich.

Gold – in den Startlöchern

Gold bewegt sich aktuell in einer engen Seitwärtsrange. Dieses Bild ist typisch für ein Abwarten der Marktteilnehmer. Niemand ist bereit Positionen aufzulösen und auf der anderen Seite finden sich auch keine neuen Käufer. Somit könnte jede Nachricht, die die Lage in der Welt verändert, einen Schub nach oben oder unten bringen. Das Verlassen des kurzen Abwärtstrendkanals hat keinen nachhaltigen Impuls nach oben gegeben. Diese Situation ist inzwischen abgearbeitet. Auch von den Indikatoren her, kann keine weitere Entwicklung abgeleitet werden. Somit bleibt als Fazit, dass sich Gold auf hohem Niveau stabilisiert hat.

Öl – Hat den Ausbruch aus der großen Range verpasst

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Öl hat es in der vergangenen Woche nicht geschafft aus der großen Seitwärtsrange auszubrechen. Allerdings kam auch kein Abwärtsdruck auf. Die Rückgangbewegung wurde mit einem Hammer bereits im Keim erstickt. Die jüngste Anstiegsbewegung konnte aber am Freitag ebenso nicht gehalten werden. Die Unsicherheit bei den Marktteilnehmern ist unverändert groß. Jede neue Nachricht aus den Krisengebieten zieht derzeit eine neue Positionierung nach sich, was dazu führt, dass die Volatilität beim Öl wieder deutlich zugenommen hat.

Bitcoin/USD – Findet sich nun im neuen Rekordbereich

Der Bitcoin hat in der vergangenen Woche einen Findungsprozess vollzogen. Nach dem Erreichen der Marke von 120.000 USD pro Bitcoin, tritt die Kryptowährung auf der Stelle. Entsprechend dem jüngsten Aufwärtsschub ist dies auch nicht verwunderlich. Die Indikatoren haben gerade Verkaufssignale generiert, weshalb es nicht verwundern sollte, wenn eine Korrektur bis in den Bereich der neuen Unterstützungszone stattfinden wird.

Quelle Charts: ProRealTime.com

Impressum

Herausgeber, Verantwortlich und Autor

Christoph Geyer, CFTe, Lindenstr. 31, 65232 Taunusstein Deutschland www.christophgeyer.de

Diese Ausarbeitung oder Teile von ihr dürfen ohne Erlaubnis von Christoph Geyer weder reproduziert, noch weitergegeben werden

Wichtige Hinweise

Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.

Kein Angebot; keine Beratung

Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

Darstellung von Wertentwicklungen

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.