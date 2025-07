Almonty: Sprung an die Nasdaq geglückt! Welcher Hammer kommt als nächstes?

Erstbesprechung: 30. Januar 2025 bei 1,27 CAD (kanad. Dollar)

Splitbereinigt 1,5 zu 1 entspricht das 1,905 CAD

Aktuell letzter Schlusskurs: 6,17 CAD

Performance bislang: +223%



Seit unserer letzten Besprechung gab es einen Rollback im Verhältnis 1,5:1 was bedeutet, dass man für 1,5 alte Aktien eine neue Aktie von Almonty erhielt. Der Kurs ist dementsprechend gestiegen und die Anzahl der ausstehenden Aktien hat sich verringert.

Auch die kürzlich angekündigte 90-Millionen-Dollar-Kapitalerhöhung zu 4,50 USD (ca. 6,18 CAD) war deutlich überzeichnet – ein starkes Zeichen!

Lewis Black, CEO von Almonty, kommentierte: „Wir freuen uns, die Preisgestaltung unserer überzeichneten öffentlichen Emission bekannt zu geben, die gleichzeitig unseren Aufstieg an die Nasdaq markiert. Unsere Notierung in den USA spiegelt auch unseren aufstrebenden Status als Wolframlieferant für Amerika wider, der durch unsere laufenden Initiativen zur Verlegung des Firmensitzes weiter gestärkt wird. Das Kapital aus dieser Emission wird in die Entwicklung unserer Wolframoxid-Anlage in Sangdong fließen, wodurch Almonty seine Position als führender Lieferant von Wolfram für die Verteidigungsindustrie der USA und ihrer Verbündeten weiter ausbauen kann.“

Mit dem frischen Kapital will das Unternehmen in Sangdong eine Wolframoxid-Aufbereitungsanlage errichten. Damit sollte die Marge im Konzern weiter steigen.



ALMONTY SCHAFFT DEN SPRUNG AN DIE NASDAQ

Lewis Black, CEO von Almonty, dazu: „Wir freuen uns, unseren Antrag auf Notierung an der Nasdaq gleichzeitig mit einem Börsengang in den USA bekannt zu geben, der uns dabei helfen wird, unsere Position als führender Wolframlieferant für die USA und ihre Verbündeten zu festigen. Angesichts der weltweit zunehmenden geopolitischen Spannungen gehen wir davon aus, dass die Nachfrage und die Preisaussichten für Wolfram noch einige Zeit robust bleiben werden. Ich freue mich auf die weitere Umsetzung unserer operativen Strategie in den kommenden Monaten, während wir uns bemühen, nachhaltigen, langfristigen Wert für meine Mitaktionäre zu schaffen.“

Quelle: Almonty und Wikimedia Commons (Nasdaq Logo). Eigene Erstellung

Ein Uplisting von der OTCQX an die Nasdaq bringt für ein Unternehmen wie Almonty Industries, - dass dort nun seit dem 14. Juli unter dem Symbol ALM notiert ist - mehrere wichtige Vorteile mit sich – sowohl strategisch als auch finanziell. Hier sind die zentralen Punkte:



✅ 1. Höhere Sichtbarkeit & Glaubwürdigkeit

Die Nasdaq ist eine der größten und renommiertesten Börsen weltweit.

Ein Listing dort signalisiert institutionellen und privaten Investoren, dass das Unternehmen bestimmte Transparenz- und Finanzstandards erfüllt.

Es stärkt das Vertrauen in das Unternehmen, insbesondere bei internationalen Anlegern.

✅ 2. Zugang zu größeren und institutionellen Investoren

Viele Fonds und institutionelle Investoren dürfen nur in Unternehmen investieren, die an etablierten Börsen wie der Nasdaq gelistet sind.

Das steigert potenziell das Handelsvolumen und kann zu einem stabileren, liquideren Aktienkurs führen.

✅ 3. Erhöhte Liquidität

Nasdaq-gelistete Aktien haben in der Regel ein deutlich höheres Handelsvolumen als auf der OTCQB oder OTCQX.

Das erleichtert Käufe und Verkäufe für Investoren – ein Vorteil insbesondere für Großanleger.

✅ 4. Bessere Kapitalbeschaffung

Mit dem Prestige und der Sichtbarkeit an der Nasdaq kann Almonty einfacher neues Kapital aufnehmen – z. B. über Kapitalerhöhungen oder Anleihen.

Dies ist besonders wichtig für wachstumsstarke Unternehmen mit hohem Investitionsbedarf (z. B. Minenentwicklung).

✅ 5. Stärkung der Marktposition

Ein Nasdaq-Listing kann strategisch genutzt werden, um Partnerschaften, Übernahmen oder neue Märkte zu erschließen.

Es kann auch beim Anwerben von hochqualifizierten Mitarbeitern oder Partnern hilfreich sein.

Fazit:

Das Uplisting ist ein Qualitätssignal – es positioniert Almonty als reiferes, wachstumsorientiertes Unternehmen auf dem Radar internationaler Investoren und verbessert zugleich die finanziellen Handlungsspielräume.

In einem aktuellen Interview mit Kitco Mining spricht CEO, Lewis Black unter anderem über die Produktionsaufnahme der Sangdong Mine.

Den Direktlink finden Sie hier: https://www.youtube.com/watch?v=-lTeUEmPEK8







3 Gründe, warum Almonty Industries vor einem weiteren Aufschwung stehen könnte

✅ 1. Wolframpreis auf dem Vormarsch

Wolfram zählt zu den strategisch wichtigsten Rohstoffen weltweit – essenziell für die Luft- und Raumfahrt, Verteidigungsindustrie, Elektronik und den Maschinenbau. Die Kombination aus geopolitischen Unsicherheiten und wachsender globaler Nachfrage führt zu einem strukturellen Angebotsdefizit. Der jüngste Preisanstieg ist ein klares Zeichen dafür. Almonty Industries ist hervorragend positioniert, um von dieser Entwicklung überdurchschnittlich zu profitieren.

Quelle: erstellt mit DALL.E, KI-gestützte Bildgenerierung von OpenAI + eigene Bearbeitung

✅ 2. Produktionsstart der Sangdong-Mine rückt näher

Neben der traditionsreichen Panasqueira-Mine in Portugal, die seit über 130 Jahren aktiv ist, steht Almonty kurz vor dem Start der Produktion in der südkoreanischen Sangdong-Mine – einem der bedeutendsten Wolframprojekte außerhalb Chinas.

Die Infrastruktur vor Ort ist nahezu fertiggestellt. Der Produktionsbeginn ist für Mitte 2025 geplant und könnte Almontys Umsatz- und Ertragslage deutlich verbessern. Darüber hinaus wurde ein langfristiger Liefervertrag mit SeAH über die gesamte Molybdänproduktion aus dem Projekt abgeschlossen – ein strategisch wichtiges Nebenprodukt. Branchenexperten sehen in Sangdong einen potenziellen Wendepunkt für den westlichen Wolframmarkt.

✅ 3. Strategische Relevanz und staatliche Förderung

Die Sangdong-Mine wird bereits als Projekt von nationaler Bedeutung eingestuft. Ihr Beitrag zur Diversifizierung der globalen Wolframversorgung macht sie politisch hochrelevant – insbesondere im Kontext der wachsenden Abhängigkeit vom chinesischen Markt. Für Almonty bedeutet das: Zugang zu attraktiven Förderprogrammen, Finanzierungshilfen und stabilen Abnahmeverträgen.

Fazit: Mehr als nur ein Rohstoff-Investment

ALMONTY INDUSTRIES (TSX: AII / WKN: A414Q8) ist nicht einfach ein Minenbetreiber – das Unternehmen ist auf dem Weg, ein zentraler Pfeiler für die Versorgung mit kritischen Metallen im Westen zu werden. Wer auf Zukunftstechnologien, Rüstungssicherheit und industrielle Unabhängigkeit setzt, sollte Almonty im Blick behalten. Der Einstieg zum jetzigen Zeitpunkt könnte sich langfristig auszahlen.

Zwei Minen, ein Ziel: Versorgungssicherheit mit Wolfram

🔹 Panasqueira (Portugal): In kontinuierlichem Betrieb seit 1886 – eine der ältesten aktiven Wolframminen weltweit.

🔹 Sangdong (Südkorea): Produktionsbeginn geplant für Mitte 2025. Rund 45 % der erwarteten Förderung sind bereits über einen langfristigen Vertrag mit Global Tungsten & Powders für den US-Markt gesichert. Die Lebensdauer der Mine wird auf über 90 Jahre geschätzt – sie zählt damit zu den größten Wolframprojekten der Welt.

Quelle: Almonty Industries – Projekte

Fazit:

Almonty Industries bietet Anlegern die Chance, frühzeitig an einem strukturellen Wandel im strategischen Rohstoffmarkt teilzuhaben. Wer auf Versorgungssicherheit, geopolitische Unabhängigkeit und langfristiges Wachstum setzt, sollte dieses Unternehmen genau beobachten.



Quellenangaben (falls nicht schon oben im Text genannt:

Weitere Informationen über Almonty Industries finden Sie auf der Website: www.almonty.com



