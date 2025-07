Kissigs Kloogschieterei: Lasset die Spiele beginnen

Trumps Zollpolitik hat im zweiten Quartal für Irrungen und Wirrungen gesorgt und dabei die Weltwirtschaft ordentlich durcheinandergewirbelt. Viele der schlimmsten Befürchtungen sind (bisher?) nicht eingetreten, doch es gibt auch handfeste Auswirkungen: der Inflationsdruck in den USA nimmt wieder zu, die Zinssenkungsneigung der Fed ist reserviert und das Zinsniveau dort entsprechend hoch, der Dollar neigt zu anhaltender Schwäche und die globalen Handelsströme kommen aus dem Stottern gar nicht mehr raus. Dem entsprechend sind die Importe aus China in die USA eingebrochen, während sich die USA über mehr als 100 Milliarden Dollar an Extra-Zolleinnahmen freuen. Doch im Gegenzug sorgt Trumps "Big Beautiful Bill" für ein sehr viel größeres zusätzliches Etatloch und wird die US-Verschuldung noch schneller in die Höhe treiben. Und da immer weniger Anleger und Staaten bereit sind, den USA Kredit zu geben, muss das Schatzamt ständig höhere Zinsen bieten – inzwischen wurde die magische Marke von 5 % geknackt. Und das sorgt für weiter steigende Zinslasten im Haushalt und treibt das Defizit weiter hoch. Eine Teufelsspirale, die Trump weiter befeuert.





Die Earnings Season zwischen Hoffen und Bangen

Die Unternehmen müssen mit dieser Realität klarkommen. Der Wertverfall des Dollars steigert die Absatzchancen der US-Firmen in anderen Ländern und erhöht ihre Einnahmen. Das anhaltend erhöhte Zinsniveau polstert die Einnahmen der Banken und Versicherungen auf, die wiederentdeckte Lust zu mehr Risiko sorgt für einen hochlaufenden Neuemissionsmarkt und damit für bessere Geschäfte bei den Finanzinvestoren. Sie alle legen nun ihre Zahlen vor und es dürfte einige positive Überraschungen geben. Andererseits sind viele Sorgen nicht ausgeräumt und daher wird der Ausblick auf die zweite Jahreshälfte über die Gunst der Anleger entscheiden.





Ob Sommerrally oder Herbstgewitter, die Saat ist gelegt. Vielleicht auch für beides…





