Robinhood schon wieder übergangen – stattdessen kommt diese Aktie in den S&P 500

Einer der gegenwärtig am schnellsten wachsenden Brokeranbieter ist Robinhood. Das gilt neben der Kundenzahl für den Funktionsumfang – vor allem aber auch für den Börsenwert. Denn dank einer Kurssteigerung von fast 381 Prozent in den vergangenen 12 Monaten nähert sich die Marktkapitalisierung der magischen Grenze von 100 Milliarden US-Dollar.

Damit ist Robinhood nahezu gleichauf mit dem Kryptobörsenanbieter Coinbase, der es gegenwärtig auf ein Börsengewicht von knapp 107 Milliarden US-Dollar bringt und dem vor wenigen Wochen die Aufnahme in den prestigeträchtigen US-Gesamtmarktindex S&P 500 gelungen ist – ein Erfolg, den eine wachsende Zahl an Expertinnen und Experten auch Robinhood zutrauen.

Stattdessen rückt Block in die Champions League auf

Doch die Aktie des Brokers, der mit seinem Fokus auf jüngere Anlegerinnen und Anleger die Finanzmarktwelt umgekrempelt und das Marktgeschehen nachhaltig beeinflusst hat, geht vorerst leer aus. Wieder einmal hat Indexanbieter S&P Global einem anderen Wert den Vorzug gegeben.

Die Vakanz, die von Hess nach der Übernahme durch Chevron hinterlassen wird, füllt nicht wie von vielen Anlegerinnen und Anlegern erhofft Robinhood, sondern der Zahlungsdienstleister und PayPal-Rivale Block. Die Änderung tritt bereits zum kommenden Mittwoch in Kraft. Eine Begründung lieferte S&P Global in der knappen, am späten Freitagabend veröffentlichten Pressemitteilung nicht.

Die Zahlungslandschaft verändert sich

Mit seiner Zahlungsverwaltungsanwendung Cash App ist Block einer der reichweitenstärksten Zahlungsabwickler in den USA. Das Unternehmen, das von Twitter-Gründer Jack Dorsey gegründet wurde, verfolgt aggressiv die Integration von Kryptowährungen. Das war auch der Anlass der Umbenennung von Square in Block.

Außerdem bietet Block Kassensysteme vor allem für kleine und mittlere Unternehmen an und konkurriert hier beispielsweise mit Fiserv. Offenbar wollte S&P Global mit der Aufnahme des Konzerns in den prestigeträchtigsten seiner Indizes die wachsende Bedeutung von innovativen Zahlungsdienstleistern unterstreichen und nach der Aufnahme von Coinbase vorerst kein zweites Brokerage- bzw. Börsenhandelsunternehmen berücksichtigen.

Aktie nach Earnings-Crash fast verdoppelt

Während sich die meisten Investoren nach Börsenschluss am Freitag bereits in das Wochenende verabschiedet hatten, ging es bei der Aktie von Block noch einmal heiß her. Die Anteile verteuerten sich im erweiterten Handel um 8,5 Prozent auf 79,01 US-Dollar.

Bereits im regulären Handel hatte sich Block um knapp 3 Prozent verteuert und seinen Anfang Mai gestarteten Rebound fortgesetzt. Nach als enttäuschend wahrgenommenen Quartalszahlen war das Papier damals noch um 20 Prozent auf ein neues Mehrjahrestief abgestürzt. Von diesem ausgehend haben sich die Anteile inzwischen fast verdoppelt.

Fazit: Indexaufnahme kein Grund, sich zu engagieren

Attraktiver für Anlegerinnen und Anleger macht die Indexaufnahme Block dennoch nicht. Mit einem für 2025 veranschlagten Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 27 ist das Unternehmen deutlich teurer bewertet als der ähnlich aufgestellte Rivale PayPal, der mit dem 14,6-fachen seiner erwarteten Gewinne veranschlagt wird.

Ein KGV von 27 ist für ein Unternehmen, dessen Geschäfte im abgelaufenen Quartal sogar geschrumpft sind, außerdem deutlich zu viel – umso mehr, als dass die Nettomarge mit knapp 11 Prozent gerade mal die Hälfte des branchenüblichen Wertes beträgt.

Wenngleich die Indexaufnahme kurzfristig für weitere Kursgewinne sorgen dürfte, spricht die Bewertung gegen nachhaltiges Kurswachstum. Investoren sollten der Aktie daher fernbleiben.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion