Diese Rendite überrascht! Was 1.000 Euro in Deutz gebracht hätten

In einer Zeit, in der nachhaltige Mobilitätslösungen gefragter sind denn je, rückt die DEUTZ Aktiengesellschaft als Wegbereiter innovativer Antriebstechnologien in den Fokus. Seit über 150 Jahren steht das Traditionsunternehmen für Pioniergeist und Qualität und präsentiert sich heute als Vorreiter bei der Entwicklung moderner Diesel-, Gas-, Hybrid-, Elektro- und Wasserstoffantriebe. Mit einem klaren Bekenntnis zu Innovation und Nachhaltigkeit behauptet DEUTZ seine führende Rolle in der Branche und setzt auf kontinuierliches Wachstum sowie umfassende Investitionen in Forschung und Entwicklung. Durch gezielte strategische Partnerschaften und eine starke globale Präsenz gelingt es dem Unternehmen, seine technologischen Lösungen weltweit zu etablieren und maßgeschneiderte Antriebskonzepte für Bau- und Landmaschinen, Nutzfahrzeuge sowie stationäre Anlagen zu liefern. Indem DEUTZ seine lange Tradition mit zukunftsorientierter Ingenieurskunst verbindet, bleibt das Unternehmen ein Motor des Wandels und begegnet proaktiv den Herausforderungen der modernen Mobilität.

Deutz ist in diesem Jahr hervorragend gelaufen, aber wie hätten sich 1.000 Euro als Investment in die Deutz-Aktie in den letzten Jahren entwickelt?

Wer vor 10 Jahren, im Juli 2015 bei einem Kurs von 5,192 € mit 1.000 € eingestiegen ist, hätte sich 192 Deutz Aktien kaufen können.

Seitdem gab es eine Berg- und Talfahrt. Bis April 2019 stiegt der Kurs auf 8,885 €, ein Plus von 71 %.

Anschließend ging es bis März 2020 bergab und der Kurs lag nur noch bei 2,642 €. Zu dem Zeitpunkt hätte sich die Position im Wert halbiert.

In den folgenden Jahren ging es immer wieder hoch, und anschließend wieder runter, bis in den Bereich von 3-4 €.

Momentan steht die Position wieder ganz gut da, bei einem Kurs von 7,855 € hätte die Position heute einen Wert von über 1.500 € und somit einen Antieg von über 50 %.