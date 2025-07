Goldpreis: Was aus 1.000 Dollar bei steigendem Goldkurs nach 10 Jahren wurde

Gold gilt seit Jahrtausenden als sichere Wertanlage und Fels in der Brandung bewegter Finanzmärkte. Viele Anleger setzen in unsicheren Zeiten auf das Edelmetall, das nicht nur Stabilität, sondern auch Werterhalt und Inflationsschutz bietet. Doch wie beeindruckend ist die langfristige Rendite tatsächlich?

Nehmen wir ein konkretes Beispiel: Hätten Sie im Juli 2015, also vor zehn Jahren, 1.000 Dollar in Gold investiert, wie hätte sich Ihr Vermögen seither entwickelt? Damals lag der Goldpreis im Tief bei etwa 1.085,90 Dollar pro Unze. Für 1.000 Dollar hätten Sie also rund 0,92 Unzen Gold erwerben können. Seitdem durchlebte der Goldkurs Höhen und Tiefen, profitierte aber insgesamt von Krisen, Inflation und geopolitischen Unsicherheiten.

Heute, im Jahr 2025, notiert der Goldpreis bei etwa 3.351 Dollar pro Unze. Ihr ursprüngliches Investment von 1.000 Dollar wäre damit auf rund 3.083 Dollar angewachsen. Das entspricht einer Wertsteigerung von etwa 208 Prozent - und unterstreicht, warum Gold bei vielen Anlegern auch nach Jahrzehnten im Portfolio beliebt ist.

Zum Vergleich, der DAX hat im selben Zeitraum ca 127 % zugelegt.