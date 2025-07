Eine neue Studie der Charities Aid Foundation zeigt, dass Menschen in wohlhabenden Ländern deutlich weniger spenden als in Ländern mit niedrigem Einkommen LONDON, 20. Juli 2025 /PRNewswire/ - Menschen in Ländern mit niedrigem Einkommen sind doppelt so großzügig wie Menschen in Ländern mit hohem Einkommen, wenn es darum geht, Menschen in Not und Wohltätigkeitsorganisationen zu unterstützen, so eine …