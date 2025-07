FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Koalition in der Pflicht:

"Klar ist (.), dass der - auch selbst gesetzte - Erfolgsdruck hoch ist: Nach dem unrühmlichen Scheitern der Ampel muss das Land so wehrfähig werden, dass es Angreifer wirksam abschreckt, so unabhängig, dass es sich selbst versorgen kann, so bürger- und unternehmensfreundlich, dass es jedem Raum zur Entfaltung gibt, Gründer ermutigt, Fachkräfte anzieht und Asoziale aller Vermögensklassen abschreckt. Das ist nicht einfach, wenn man auf die parteipolitische Konstellation und die Lage zwischen selbst errichteten Brandmauern blickt. Es ist aber gut möglich, wenn man das Potential dieses Landes vor Augen hat. Zwei überkommene Volksparteien stehen nun in der Pflicht. Auch wer sehr geschrumpft ist, sollte sich an seine staatstragende, freiheitliche Tradition erinnern."/yyzz/DP/he