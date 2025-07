Vantage als Diamond Sponsor im Mittelpunkt der Wealth Expo Ecuador 2025

PORT VILA, Vanuatu, 21. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Markets wird als Diamond Sponsor an der Wealth Expo Ecuador 2025 präsent sein, die am 19. Juli im Quorum Convention Center in Quito stattfindet. Als eine der führenden Finanzevents in der Region bringt diese Veranstaltung Top-Broker, Fintech-Innovatoren, Investoren und Handelsexperten für ein ganztägiges Programm rund um Lernen und Networking zusammen.

Im Fokus der Präsenz von Vantage wird ein dynamisches und attraktives Besuchererlebnis am Messestand stehen. Die Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, sich an einer spannenden Lufttombola zu beteiligen, bei der sie in eine gläserne Verlosungsmaschine steigen und versuchen können, in der Luft fliegende Lose zu ergattern. Die glücklichen Gewinner erhalten exklusive Vantage-Merchandise-Kits oder spezielle Geschenkkarten – eine unterhaltsame und lohnende Möglichkeit, mit der Marke in Verbindung zu treten.