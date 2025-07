Onco-Innovations ernennt Dr. Dennis Hall in das Scientific & Clinical Advisory Board

Vancouver, Kanada – 20. Juli 2025 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (Frankfurt: W1H, WKN: A3EKSZ) („Onco“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ernennung von Dr. Dennis Hall, Professor für Chemie an der University of Alberta, in sein Scientific and Clinical Advisory Board bekannt zu geben.

Dr. Hall genießt internationale Anerkennung für seine Pionierarbeit in der Organoborchemie, Katalyse und medizinischen Chemie, unter anderem entwickelte er DNA-Reparaturinhibitoren. Derzeit ist er Inhaber des Tier 1 Canada Research Chair in Borchemie für Katalyse und Arzneimittelentdeckung in Kanada und leitet ein multidisziplinäres Forschungsteam, das sich der Entwicklung neuer synthetischer und biologischer Anwendungen borhaltiger Verbindungen widmet.[i]

Mit über 175 von Experten begutachteten Publikationen, zwei Büchern und 15 Buchkapiteln erstrecken sich Dr. Halls Beiträge über die Bereiche Katalyse, heterozyklische Chemie und medizinische Chemie. Er hat mehr als 75 Doktoranden und Postdoctoral Fellows betreut, und seine Arbeit wird mit über 18.000 Zitaten und einem h-Index von 70 vielfach zitiert.[ii] Zu seinen zahlreichen Auszeichnungen zählen der Arthur C. Cope Scholar Award (2024) der American Chemical Society[iii], der R. U. Lemieux Award (2021) der Canadian Society for Chemistry[iv] und das Killam Research Fellowship (2019-2021). Im Jahr 2017 wurde er zum Fellow der Royal Society of Canada gewählt.[v]

In seiner neuen Funktion wird Dr. Hall das Unternehmen als Mitglied des Scientific and Clinical Advisory Board bei seiner Forschungs- und Entwicklungsagenda strategisch beraten, unter anderem hinsichtlich klinischer Entdeckung, Synthese und Herstellung, präklinischer Tests und Pläne für die klinische Umsetzung im Zusammenhang mit der Polynukleotid-Kinase-3-Phosphatase-(PNKP)-Inhibitortechnologie NP/A83. Er wird auch mit den wissenschaftlichen und klinischen Führungskräften des Unternehmens sowie externen Partnern zusammenarbeiten, um Innovationen im Bereich der Onkologie voranzutreiben.

„Die Ernennung von Dr. Hall ist ein bedeutender Schritt für die Zusammenführung der fortschrittlichen synthetischen Chemie mit der translationalen Onkologie. Seine Fachkenntnisse in der Forschung von Wirkstoffen auf Borbasis werden unser Ziel, Präzisionstherapien zu entwickeln, in einzigartiger Weise unterstützen und wir freuen uns darauf, seine Erkenntnisse bei der Weiterentwicklung unserer PNKP-Inhibitor-Technologie in Richtung klinischer Studien zu nutzen“, so Thomas O‘Shaughnessy, CEO von Onco-Innovations.