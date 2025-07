JPMORGAN stuft JCDecaux auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für JCDecaux mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Marcus Diebel passte seinen am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht am Montag an den schwächeren Werbemarkt und hohe Vergleichshürden aus dem Vorjahr an. Das von den Franzosen avisierte niedrig-einstellige Wachstum hält er aber trotz einer mauen Entwicklung in China für erreichbar./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2025 / 19:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JC Decaux Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 15,10EUR auf Lang & Schwarz (20. Juli 2025, 19:00 Uhr) gehandelt.