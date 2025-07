Daldrup & Söhne AG sichert sich Mega-Geothermie-Auftrag in der EU Daldrup & Söhne AG sichert sich einen prestigeträchtigen Geothermie-Großauftrag in Millionenhöhe. Mit sieben geplanten Bohrungen in Pullach und Baierbrunn stärkt das Unternehmen seine Marktposition. Der Dividendenvorschlag von 0,15 Euro pro Aktie …