JPMORGAN stuft SYMRISE AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise auf "Overweight" belassen. Für die Berichtssaison der europäischen Aromen- und Duftstoffhersteller setzt Analyst Edward Hockin in seinem am Montag vorliegenden Ausblick vor allem auf die irische Kerry und die Schweizer Givaudan. Die Voraussetzungen seien "bitter und süß" - also insgesamt durchwachsen. Beide Unternehmen wüchsen besonders stark, und auch das zweite Halbjahr sei gut berechenbar. Für Symrise und DSM-Firmenich sieht er indes schwierige Herausforderungen im zweiten Halbjahr./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2025 / 21:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 89,30EUR auf Lang & Schwarz (21. Juli 2025, 07:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Edward Hockin

Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m