Weitere leichte Verluste

DEUTSCHLAND: - IM MINUS - Nach dem schwächeren Abschluss der Vorwoche zeichnen sich im Dax am Montag zunächst weitere Verluste ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt des Xetra-Handels rund 0,3 Prozent tiefer auf 24.213 Punkte. Am Freitag war der Dax im frühen Handel noch fast auf 24.500 Punkte gestiegen - der jüngste Rekord bei 24.639 Punkten schien wieder greifbar. Dann setzten jedoch Gewinnmitnahmen ein, die sich nun etwas fortsetzen. In den USA hatten am Freitag der marktbreite S&P 500 sowie die Nasdaq-Indizes weitere Rekorde erreicht, diese allerdings letztlich nicht ganz halten können. Der Dow Jones Industrial legte sogar etwas deutlicher den Rückwärtsgang ein. Der Aktienmarktstratege Mislav Matejka von der Investmentbank JPMorgan sieht für die gerade anrollende Berichtssaison in Europa eher Enttäuschungsrisiken. Als Bremsklötze nennt er generell durchwachsenes Geschäft, einen starken Euro sowie die Zollunsicherheiten.

USA: - LEICHTE VERLUSTE - Die US-Börsen haben am Freitag nach anfangs weiteren Kursgewinnen und Rekorden moderat ins Minus gedreht. Neue Quartalsberichte unter anderem vom Streamingriesen Netflix überzeugten die Anleger nicht, während Konjunkturdaten einmal mehr nur am Rande interessierten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 rutschte nach seinem Startrekord schnell ab und schloss 0,07 Prozent tiefer mit 23.065,47 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,01 Prozent auf 6.296,79 Punkte nach unten. Er hatte ebenfalls gleich zu Beginn eine Bestmarke aufgestellt. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,32 Prozent auf 44.342,19 Punkte. Hier warten die Anleger schon seit Anfang Dezember auf einen Rekord. Auf Wochensicht verbucht der Nasdaq 100 einen Gewinn von 1,2 Prozent, wogegen der Dow einen minimalen Verlust ausweist.

ASIEN: - MODERATE GEWINNE IN CHINA - Chinas Börsen sind mit leichten Gewinnen in die neue Woche gestartet. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann am Montag 0,2 Prozent, ebenso wie der CSI-300-Index , der die wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen enthält. In Japan wurde am Montag nicht gehandelt. Anleger müssen also noch warten, bis sie auf die jüngsten Wahlen in dem Land reagieren können. So erlitt die Regierungskoalition von Ministerpräsident Shigeru Ishiba bei der Oberhauswahl einen Rückschlag. Ishiba will allerdings trotz des Verlusts der Parlamentsmehrheit seiner Koalition weiterregieren.

^

DAX 24289,51 -0,33%

XDAX 24191,01 -0,79%

EuroSTOXX 50 5359,23 -0,33%

Stoxx50 4499,86 -0,36%



DJIA 44342,19 -0,32%

S&P 500 6296,79 -0,01%

NASDAQ 100 23065,47 -0,07%

°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 129,79 0,03% °



DEVISEN:



^

Euro/USD 1,1630 0,05% USD/Yen 148,35 -0,31% Euro/Yen 172,53 -0,30% °



BITCOIN:



^

Bitcoin 118.420 0,92% (USD, Bitstamp)

°



ROHÖL:



^

Brent 69,38 +0,10 USD WTI 67,50 +0,16 USD °



/mis



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,10 % und einem Kurs von 1.209 auf Nasdaq (19. Juli 2025, 02:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -3,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,46 %. Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 442,68 Mrd.. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.437,00US-Dollar. Von den letzten 5 Analysten der Netflix Aktie empfehlen 4 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 1.500,00US-Dollar was eine Bandbreite von +7,51 %/+24,04 % bedeutet.