Netflix mit deutlichen Verlusten

Aus technischer Sicht hat sich bereits durch das Erreichen der übergeordneten Zielzone, bestehend aus dem 200 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 1.239 US-Dollar, eine mögliche Trendwende angedeutet, eine überschießende Welle reichte bis vor drei Wochen noch auf 1.341 US-Dollar. Seitdem befindet sich die Netflix-Aktie auf dem Rückzug und steuert ihren Sell-Trigger bei 1.178 US-Dollar zielstrebig an. Ein Wochenschlusskurs unter diesem Niveau würde demnach eine gesunde Konsolidierung auf 1.046 US-Dollar und darunter sogar 975 US-Dollar ermöglichen und sich für ein entsprechendes Short-Engagement anbieten. Dies dürfte in drei separaten Wellen passieren. Daher würde es sich lohnen, die Netflix-Aktie im Bereich von 1.240 US-Dollar auf der Short-Seite abzufangen und im Anschluss überdurchschnittlich durch den weiter unten vorgestellten Turbo-Put-Optionsschein WKN DU1CC7 zu profitieren. Auf der Oberseite werden dem Papier derweil nur kleine Chancen auf eine zeitnahe Wiederaufnahme der Rekordjagd eingeräumt, was allerdings auch nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann. Ein Test des Junihochs könnte unterdessen ein Doppelhoch und damit ausgeprägtes Topping-Muster hervorbringen.

Trading-Strategie: