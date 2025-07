Zahlen von Alphabet, IBM & Tesla: Jetzt wird der Sommer heiß!

Dienstag, 22. Juli: US-Rüstungsschmieden

Mit RTX, Lockheed Martin und Northrop Grumman legen am Dienstag gleich drei große US-Verteidigungsunternehmen ihre Bücher offen. Dazu kommt mit Triebwerkshersteller GE Aerospace ein wichtigerer Zulieferer der Luft- und Raumfahrtindustrie.

In den vergangenen Monaten hatten US-Rüstungskonzerne mit einigem Gegenwind zu kämpfen. Mit Ausnahme von RTX wurde die Kursentwicklung durch Spekulationen um Ausgabenkürzungen, Stornierungen von Bestellungen und dem Zerwürfnis mit den europäischen Verteidigungspartnern beeinträchtigt. Dazu kommen tektonische Verschiebungen: Das Pentagon verlegt seinen Fokus von klassischen Rüstungsgütern weg hin zu technologischen Neuerungen wie Künstliche Intelligenz, Drohnen und mit dem geplanten Raketenabwehrschirm Golden Dome auch auf den Weltraum.

Zwar rechnen Analystinnen und Analysten mit einer dessen ungeachtet starken Ertragslage etablierter Player. Insbesondere bei Lockheed Martin und Northrop Grumman müssen sich Investoren aber auf gegenüber dem Vorjahr schwächere Ergebnisse einstellen. Bei Lockheed Martin soll zwar der Umsatz um rund 2,5 Prozent auf 18,54 Milliarden US-Dollar steigen, dafür aber der bereinigte Gewinn pro Aktie von 7,11 auf 6,47 US-Dollar gesunken sein. Umgekehrt verhält sich die Situation bei Northrop Grumman. Hier soll der Umsatz zwar um ein Prozent auf 10,01 Milliarden US-Dollar gesunken, dafür aber bereinigte Gewinn je Anteil von 6,36 auf 6,84 US-Dollar geklettert sein.

Auf das beste zweite Quartal darf dagegen aller Voraussicht nach RTX zurückschauen, wo der bereinigte Gewinn pro Aktie den Schätzungen zufolge auf 1,43 US-Dollar klettern (plus 2 Cent gegenüber dem Vorjahr) und der Umsatz bei 20,62 Milliarden US-Dollar landen wird.

Entsprechend der Erwartungen haben sich Händlerinnen und Händler am Optionsmarkt positioniert. Bei RTX wird mit einem Call-Anteil von 59,9 Prozent mehrheitlich auf nach den Zahlen steigende Kurse gewettet, die eingepreiste Kursreaktion liegt bei 4,2 Prozent. Bei Lockheed Martin hingegen sind Investoren vorsichtig: Hier stellen Put-Optionen mit einem Anteil von 52,8 Prozent der am kommenden Freitag verfallenden Optionskontrakte die Mehrheit. Bei Northrop Grumman wiederum sind die Optimisten mit 52,4 Prozent knapp im Vorteil. Für die Anteile sind mit Kursbewegungen von ± 4,6 beziehungsweise ± 6,0 Prozent zu rechnen.

Mittwoch, 23. Juli: Alphabet

Ein Minus von 2,4 Prozent ist die in diesem Jahr bislang ernüchternde Bilanz der Alphabet-Aktie. Trotz eines starken Produkt- und Dienstleistungsportfolios, das mit Quantentechnologie und autonomen Fahrzeugen gleich über zwei heißgehandelte Zukunftsbranchen verfügt, konnten die Anteile dem Gesamtmarkt nicht auf neue Allzeithochs folgen.

Der Gegenwind von Chatbots für das klassische Suchmaschinen- und Anzeigengeschäft ist von Anlegerinnen und Anlegern bislang höher bewertet worden. Dazu kommen die nicht enden wollenden Spekulationen über eine mögliche Aufspaltung des Konzerns: Die US-Wettbewerbsaufsicht könnte den Konzern dazu verdonnern, sein Browser-Geschäft abzuspalten, wodurch die hoch integrierte Wertschöpfungskette in Gefahr geraten würde.

Mit einem starken Quartalsergebnis, angetrieben durch ein möglichst starkes Wachstum im Cloud-Geschäft, könnte Alphabet zumindest die Bedenken hinsichtlich der Konkurrenz durch ChatGPT und Co. zerstreuen, was für einen Befreiungsschlag sorgen könnte.

Prognostiziert ist ein Umsatzergebnis von 93,94 Milliarden US-Dollar, was ein Plus von 7,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis von 84,74 Milliarden US-Dollar bedeuten würde. Beim bereinigten Gewinn pro Aktie veranschlagen Analystinnen und Analysten mit 2,19 US-Dollar ein um 30 Cent höheres Ergebnis als im Vorjahr (+15,9 Prozent). Entscheidend für eine positive Kursreaktion dürfte neben dem Ausblick angesichts hoher Investitionsausgaben für den Auf- und Ausbau von Datenzentren auch die Kostenprognose werden.

Gegenwärtig müssen Anlegerinnen und Anleger eine Kursbewegung von bis zu 5,9 Prozent einplanen. Das liegt leicht unter dem Durchschnitt der vergangenen Quartale. Da die Aktie als die günstigste Magnificent-Seven-Aktie gilt, ist das Sentiment vor den Zahlen äußerst zuversichtlich. 67,5 Prozent der am Freitag verfallenden Optionen werden derzeit auf der Call-Seite gehandelt. Das jedoch könnte dazu führen, dass sich die Verkäuferinnen und Verkäufer dieser Optionen um niedrigere Kurse bemühen, um die eingesammelten Prämien behalten zu können.

Mittwoch, 23. Juli: IBM

Über viele Jahre hatte sich bei der Aktie von "Big Blue" überhaupt nichts getan. Das Papier galt angesichts seiner moderaten Bewertung und der überdurchschnittlich hohen Dividendenrendite zwar als Value-Aktie, war vor dem Hintergrund immer neuer Allzeithochs am Gesamtmarkt gleichzeitig aber auch eine sogenannte Value- beziehungsweise Dividendenfalle.

Von diesem zweifelhaften Ruf hat sich IBM befreien können. Gegenüber dem Stand vor 12 Monaten notiert das Papier um 54,3 Prozent höher und hat damit viele wachstumsstärkere Technologietitel, darunter auch Nvidia, hinter sich lassen können. Vor allem die Kompetenz im Bereich der Quantentechnologie elektrisiert Anlegerinnen und Anleger.

Doch der Hype könnte sich rächen, denn mit einem für das laufende Geschäftsjahr veranschlagten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26,2 notiert IBM inzwischen um fast zwei Drittel über seinem historischen Bewertungsdurchschnitt von 15,8 – und dass, obwohl Analystinnen und Analysten mit einer allenfalls moderaten Wachstumsbeschleunigung rechnen. Gegenüber dem Stand vor 12 Monaten wird mit 16,58 Milliarden US-Dollar ein um 5,1 Prozent höherer Erlös erwartet, während sich das Unternehmen beim bereinigten Gewinn pro Aktie von 2,43 auf 2,66 US-Dollar gesteigert haben soll. Hier passen die operative und die Aktienkursentwicklung nicht mehr zusammen.

Sich gegen Kursverluste zu wappnen, halten Investoren jedoch nicht für notwendig, zumindest nicht mehrheitlich. Mit einer Call-Quote von 51,2 Prozent sind die Bullen knapp in der Mehrzahl. Mit 6,9 Prozent ist jedoch die höchste Kursreaktion der vergangenen sechs Quartale eingepreist, das lässt auf Unsicherheit schließen, die angesichts der hohen Bewertung gerechtfertigt ist.

Mittwoch, 23. Juli: Tesla

Wieder einmal spricht alles für ein enttäuschendes Quartalsergebnis. Die Fahrzeugverkäufe befinden sich im freien Fall, vor allem auf dem europäischen Markt tut sich das Unternehmen angesichts der Unbeliebtheit von CEO Elon Musk schwer. Gleichzeitig tobt auf dem wichtigen chinesischen Wachstumsmarkt, wo sich Tesla zuletzt überraschend steigern konnte, ein harter Preiskampf, der die Fahrzeugmarge belasten dürfte.

Dazu kommt spätestens mit der Bekanntgabe der Gründung einer eigenen Partei das Ende der Freundschaft mit US-Präsident Donald Trump – der drohte bereits damit, Regierungsaufträge neu zu vergeben und künftig beispielsweise SpaceX weniger stark zu berücksichtigen. Vor dem Hintergrund des baldigen Endes von subventionierten E-Fahrzeugverkäufen war die Aktienkursentwicklung zuletzt stark davon abhängig, wie gut die anderen von Musk gegründeten Unternehmen performen. Da diese noch nicht börsennotiert sind, wichen viele Investoren auf die Tesla-Aktie auf, die nach fundamentalen Bewertungskriterien als astronomisch bewertet gilt.

Dass es Tesla außerdem kaum gelingen dürfte, zeitnah neue Einkommensquellen zu erschließen, hat jüngst die Vorstellung der Robotaxis gezeigt. Gegenüber der Konkurrenz durch Baidu und Alphabet-Tochter Waymo liegt Tesla mit seiner Technologie meilenweit zurück. Hier dürfte allzu schnell kein kommerziell erfolgreiches Geschäft entstehen. Damit stehen die Zeichen auf ein schwächeres Ergebnis als vor einem Jahr – während die Anteile trotz eines Kurs-Gewinn-Verhältnisses im dreistelligen Bereich rund ein Drittel im Plus notieren.

Der in den vergangenen 3 Monaten erzielte Erlös wird auf 22,38 Milliarden US-Dollar geschätzt. Das wäre gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein um 12,2 Prozent niedrigerer Wert. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll mit 0,41 US-Dollar um 11 Cent und damit sogar um 21,2 Prozent geringer ausfallen.

Von der Vorstellung, dass es hier zu einer irgendwie nachvollziehbaren Kursreaktion kommen könnte, sollten sich Anlegerinnen und Anleger verabschieden – Tesla ist kein Papier, an das Investoren rationale Kriterien anlegen dürfen. Dementsprechend hatte Bond-King Bill Gross die Aktie im vergangenen Jahr als Meme-Aktie bezeichnet. Mit 7,4 Prozent ist eine unter dem Durchschnitt der vergangenen Quartale liegende Kursreaktion eingepreist. Mit einem Put-Anteil von 54,3 Prozent sind Optionshändlerinnen und -händler mit knapper Mehrheit bearish gestimmt.

Donnerstag, 24. Juli: Intel

Gelingt es dem Halbleiterkonzern und Erzrivalen von AMD endlich, sein Verliererimage abzustreifen oder droht Anlegerinnen und Anleger ein erneutes Debakel? Das ist die große, mit den Quartalszahlen von Intel verbundene Frage. Geht es nach den Schätzungen der Analystinnen und Analysten ist die Antwort klar: Der Konzern dürfte im vergangenen Quartal erneut schwächere Geschäfte verzeichnet und weiter an Marktanteilen verloren haben.

Erwartet wird ein Umsatzergebnis in Höhe von 11,88 Milliarden US-Dollar. Das wäre das schlechteste seit vielen Jahren und würde gegenüber dem Stand vor einem Jahr einen Rückgang um 7,4 Prozent bedeuten. Beim bereinigten Gewinn pro Aktie erwarten Expertinnen und Experten mit 0,01 US-Dollar gerade so Profitabilität – dabei dürfen Investoren aber nicht allzu genau hinschauen, denn ohne Bereinigungen wird ein Fehlbetrag von -0,28 US-Dollar je Anteil erwartet.

Wie wenig die Wall Street dem Halbleiterurgestein aktuell zutraut, zeigt der Blick auf die Revisionen. In den vergangenen 90 Tagen haben insgesamt 29 Expertinnen und Experten ihre Gewinnschätzungen nach unten korrigiert. Lediglich ein Analyst hat seinen Ausblick angehoben. Dieses überwältigend bearishe Sentiment könnte die Grundlage für eine Überraschung bilden, sollte es Intel irgendwie gelungen sein, die Prognosen zu übertreffen und gleichzeitig einen konstruktiven Ausblick zu liefern.

Auf einen solchen Kraftakt wird aktuell am Optionsmarkt gewettet, denn hier stehen sich eine Call-Quote von 58,2 Prozent und ein Put-Anteil von 41,8 Prozent gegenüber. Die Mehrheit der Händlerinnen und Händler ist also zuversichtlich, was steigende Kurse betrifft. Dabei muss mit einer umfangreichen Kursreaktion bis zu 8,2 Prozent gerechnet werden.

Weitere nennenswerte US-Quartalszahlen:

* Earnings per Share / Gewinn pro Aktie (Non-GAAP, bereinigt)

** Immobilienunternehmen (REIT), daher Funds from Operation (FFO) statt EPS

Stand: Sonntag, 20. Juli, 14:55 Uhr (MESZ)

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion