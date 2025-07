IIIF150 führt ACTION ein, das erste Dual-Screen-256GB-Smartphone

-Die Startaktion von etwas Neuem und Großem?

SHENZHEN, China, 21. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Die bekannte Marke für ultradünne, robuste Handys, IIIF150 von ShenZhen OXO Technology Co., Ltd, hat soeben eine ganz neue Produktlinie auf den Markt gebracht – die ACTION-Serie.

Tatsache ist, dass IIIF150 auf dem MWC2024 das dünnste robuste Handy der Welt mit 8,55 mm auf den Markt brachte, und dieser Rekord hält bis heute. Der Markt hat unsere Bemühungen gesehen, dünnere, leichtere und besser gestaltete robuste Handys für globale Verbraucher herzustellen. Aber warum sollte IIIF150 in einem so hart umkämpften Smartphone-Markt in Europa, in dem es bereits viele kostengünstige Anbieter gibt, ein weiteres erschwingliches Smartphone auf den Markt bringen?