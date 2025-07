Milliardenaufträge befeuern Kursfantasie bei Rheinmetall, 3.000 Euro Kursziel

Bereits jetzt liegen Bestellungen aus Österreich, Deutschland und Dänemark vor, zu Stückpreisen von rund 30 Millionen Euro. Weitere Aufträge aus über 23 Ländern könnten folgen. Allein am Standort Zürich sollen daher rund 600 neue Stellen entstehen, was einer Verdopplung der Belegschaft entspricht.

Die Nachfrage ist so stark, dass Rheinmetall über zusätzliche Fertigungsstandorte in Deutschland nachdenkt. CEO Armin Papperger kündigte bereits an, über 1.000 Skyranger bauen zu wollen, und womöglich noch deutlich mehr, wenn die Aufrüstungspläne Europas Realität werden. Parallel prüft der Konzern den Verkauf seiner Autozuliefersparte. Damit würde Rheinmetall seine Transformation zu einem reinen Verteidigungskonzern vollenden und Produktionskapazitäten gezielt für das Kerngeschäft freimachen.

Die Zahlen geben Rückenwind: Seit Jahresbeginn legte die Aktie rund 204 Prozent zu. Analysten rechnen damit, dass der Umsatz in diesem Jahr auf knapp 13 Milliarden Euro steigen wird (von 9,8 Milliarden Euro in 2024) und mittelfristig auf mehr als 30 Milliarden Euro steigen könnte, sollten sich erwartete Aufträge aus der EU, geschätzt auf bis zu 300 Milliarden Euro, tatsächlich materialisieren.

Schon für 2026 prognostizieren Analysten über 17 Milliarden Euro Umsatz. Das Nettoergebnis könnte dann auf bis zu 3 Milliarden Euro wachsen, was trotz gestiegenem Kurs eine KGV-Bewertung um 25 bedeutet – für viele Experten ein Zeichen, dass die Aktie unterbewertet ist.

Entsprechend ambitioniert fallen die Kursziele aus: Im Schnitt erwarten Analysten mehr als 2.000 Euro, optimistische Stimmen sehen Potenzial bis 2.300 innerhalb der nächsten 12 Monate, beziehungsweise sogar 3.000 Euro bis zum Jahr 2030. Dass Rheinmetall parallel mit dem rumänischen Staatskonzern Medias über ein Joint Venture für eine Munitionsfabrik verhandelt, zeigt: Die Wachstumspläne gehen über Westeuropa hinaus.

Mitten in einer Phase globaler Umrüstung ist Rheinmetall strategisch bestens positioniert. Sollte das Verteidigungsbudget Europas in den kommenden Jahren tatsächlich anziehen, könnte der Konzern und seine Aktie einer der großen Gewinner sein.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

