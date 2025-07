Aktien Frankfurt Ausblick Abgaben - JPMorgan skeptisch für Quartalsbilanzen Mit leichten Verlusten dürfte der Dax in die neue Börsenwoche gehen. In der stehen die Quartalsbilanzen einiger Dax-Unternehmen auf der Agenda. Anleger könnten sich am Montag folglich erst noch bedeckt halten. Der Aktienmarktstratege Mislav …