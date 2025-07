31 Concept verlässt „Stealth-Modus“, um seine bahnbrechende Plattform für Netzwerkintelligenz auf der ISS Asia 2025 vorzustellen

DUBAI, VAE / ACCESS Newswire / 21. Juli 2025 / 31 Concept (31C), ein Technologie-Start-Up, das auf fortschrittliche Lösungen für Netzwerkintelligenz und Traffic-Sichtbarkeit spezialisiert ist, hat heute offiziell mitgeteilt, dass das Unternehmen den „Stealth-Modus“ verlässt und an die Öffentlichkeit geht. Nach einer erfolgreichen 6 Mio. $ schweren Finanzierungsrunde im Dezember 2024 ist das Unternehmen mittlerweile zu einem Team von 35 erstklassigen Experten angewachsen und hat still und heimlich eine ganze Reihe essenzieller Meilensteine absolviert, darunter auch die Entwicklung einer eigenen Vorzeigeplattform, mit der die digitale Souveränität, die Cyberverteidigung und die Sichtbarkeit der nationalen Infrastruktur verbessert werden soll.

Dazugehöriges Bild

In den vergangenen Monaten hat 31C im Verborgenen an der Entwicklung einer bahnbrechenden Plattform gearbeitet, die eine Prüfung und Klassifizierung von Netzwerk-Traffic in Echtzeit ermöglicht – auch wenn dieser verschlüsselt ist. Diese moderne Lösung soll Regierungen, Regulierungs- und Strafvollzugsbehörden sowie großen Unternehmen einen tiefen Einblick in die digitale Kommunikation und Aktivitäten im Bereich der Infrastruktur verschaffen. Sie kombiniert leistungsstarke Analysen auf Paketebene mit KI-gesteuerter Intelligenz.

Auf der Konferenz ISS Asia 2025, die in der ersten Septemberwoche in Singapur stattfindet, wird 31 Concept seine Plattform erstmals öffentlich vorstellen, und zwar in einer geschlossenen Session, die ausschließlich Vertretern von Regierungen, Regulierungs- und Strafvollzugsbehörden vorbehalten ist. Diese Präsentation wird eine Live-Vorführung beinhalten, die veranschaulicht, wie die Technologie von 31C tiefgreifende und umsetzbare Erkenntnisse liefert, die für die nationale und digitale Sicherheit von essenzieller Bedeutung sind.

„Wir haben im vergangenen Jahr unsere Arbeiten in aller Stille durchgeführt. Nun sind wir bereit, der Welt zu zeigen, woran wir gearbeitet haben“, erklärt Misha Hanin, CEO von 31 Concept. „Wir sehen es als unsere Aufgabe, den Wächtern der digitalen Infrastruktur die Möglichkeit zu geben, Sichtbarkeit und Kontrolle wieder zurückzugewinnen – vor allem in einer Welt, die von Verschlüsselung, Fragmentierung und geopolitischer Unsicherheit beherrscht wird.“