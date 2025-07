UBS stuft EASYJET auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Easyjet von 775 auf 750 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Jarrod Castle schraubte in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung seine Prognose für den diesjährigen Vorsteuergewinn der Fluggesellschaft nach unten. Er verwies unter anderem auf die zuletzt vorgelegten, schwachen Quartalszahlen. Das neue Kursziel begründete er auch damit, dass er den Bewertungszeitraum um ein Jahr in die Zukunft auf 2026 verschoben, aber seine Erwartungen für die Bewertungsmultiplikatoren beibehalten habe./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2025 / 16:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,37 % und einem Kurs von 5,928EUR auf Tradegate (21. Juli 2025, 08:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jarrod Castle

Analysiertes Unternehmen: EASYJET

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 7,5

Kursziel alt: 7,75

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A