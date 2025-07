Sibanye-Stillwater übernimmt US-Metallrecycler Metallix und stärkt damit seine globale Präsenz im Recyclingbereich

Johannesburg, 21. Juli 2025: Sibanye-Stillwater (Tickers JSE: SSW und NYSE: SBSW) – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwa ... – gibt bekannt, dass es eine Kaufvereinbarung zum Erwerb von Metallix Refining (Metallix) für einen Barpreis von 82 Millionen US-Dollar (Unternehmenswert 105 Millionen US-Dollar) (die Transaktion) abgeschlossen hat. Metallix produziert recycelte Edelmetalle, darunter Gold, Silber und Platingruppenmetalle (PGMs), hauptsächlich aus industriellen Abfallströmen. Das Unternehmen betreibt zwei Verarbeitungs- und Recyclinganlagen in Greenville, North Carolina. Metallix verfügt über einen globalen Kundenstamm, den es neben seinen Kunden in den Vereinigten Staaten auch aus Großbritannien und Südkorea bedient. Das Unternehmen ist seit über 60 Jahren tätig. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Metallix unter https://metallix.com/.

In den zwölf Monaten bis zum 31. Dezember 2024 verarbeitete* Metallix rund 4,2 Millionen Pfund edelmetallhaltige Abfallstoffe und produzierte* rund 21.000 Unzen Gold, 874.000 Unzen Silber, 48.000 Unzen Palladium, 48.000 Unzen Platin, 4.000 Unzen Rhodium, 3.000 Unzen Iridium und 263.000 Pfund Kupfer.

Gründe für die Akquisition

Metallix ergänzt die Recyclingaktivitäten von Sibanye-Stillwater in Montana und Pennsylvania in den USA und bringt zusätzliche Verarbeitungskapazitäten, proprietäre Technologien sowie umfangreiches Wissen und Erfahrung mit. Die Übernahme erweitert die globale Reichweite des Konzerns im Recyclingbereich und seine internen Logistikkapazitäten, wodurch er besser in der Lage ist, Materialien aus verschiedenen Regionen zu beziehen und seinen Kunden End-to-End-Lösungen anzubieten.

Basierend auf den letzten geprüften Finanzinformationen hat Metallix positive Ergebnisse und Cashflows* erzielt und wird voraussichtlich sofort einen positiven Beitrag zum Ergebnis und Cashflow der Sibanye-Stillwater-Gruppe leisten.

Die Transaktion wird vorbehaltlich der Erteilung der für eine Transaktion dieser Art üblichen behördlichen Genehmigungen voraussichtlich im dritten Quartal 2025 abgeschlossen sein.

Neal Froneman, Chief Executive Officer von Sibanye-Stillwater, kommentierte: „Wir freuen uns, Metallix in unser bestehendes Recycling-Portfolio aufzunehmen – die Größe, Technologie und das Know-how sind eine positive Ergänzung für unsere bestehenden Recycling-Aktivitäten und bringen unsere Urban-Mining-Strategie voran. Wir erwarten durch die zahlreichen Synergien mit unseren bestehenden Recycling-Aktivitäten eine erhebliche Wertsteigerung.“